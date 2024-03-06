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TFF 2. ve 3. Lig maçları TFF YouTube kanalında canlı yayınlanacak! İlk maç belli oldu...

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#TFF 2. Lig#TFF 3. Lig#Sporanasayfa
TFF 2. ve 3. Lig maçları TFF YouTube kanalında canlı yayınlanacak İlk maç belli oldu...
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 10:41

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. ve 3. Lig maçlarının TFF YouTube kanalında canlı yayınlanacağını açıkladı.

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Test yayınlarının ardından her hafta düzenli olarak TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maç TFF kurumsal YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta saat 14.00'te, Kastamonuspor ile Sarıyer arasında Kastamonu Gazi Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka ilk canlı test yayını olarak TFF YouTube kanalında yayınlanacak.

Test yayınlarının tamamlanmasının ardından TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de mücadele eden tüm kulüplerin her hafta en az birer maçının canlı yayınlanmasıyla, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de müsabakaların izlenirliğinin ve kulüplere olan ilginin artırılması, ayrıca bu liglerde oynayan yetenekli futbolcuların da tüm dünyada futbolseverler tarafından izlenebilmesinin sağlanması hedefleniyor.

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#TFF 2. Lig#TFF 3. Lig#Sporanasayfa

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