TFF 2. Lig'de şampiyonluk günü U19 vakası! Önce protesto ettiler, sonra maçtan çekildiler

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bugün aynı anda oynanan maçlarda çarpıcı olaylar yaşandı. Son haftaya Esenler Erokspor 80 puanla lider, Vanspor FK ise 78 puanla ikinci sırada girdi. Esenler Erokspor, deplasmanda Serik Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Vanspor FK ise deplasmanda Bursaspor'la oynadı.

SERİK BELEDİYESPOR'DAN U19 KARARI

Maçların başlamasına saatler kala flaş gelişmeler yaşandı. Serik Belediyespor'da yönetim, Esenler Erokspor karşısına U19 takımı ile çıkma kararı aldı.

Konuyla ilgili kulüpten bir açıklama yapılmazken teknik direktör Cem Kavçak; "Bugün şampiyonluğu doğrudan etkileyecek Esenler Erok maçına yönetim kurulunun U19 takımı ile maça çıkma kararı alması sebebiyle oluşacak şaibeli ortamın içerisinde adımızın bulunmasını istemediğimizden dolayı bizde teknik ekip olarak maça çıkmama kararı aldık" diye konuştu.

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VANSPOR'DAN BÜYÜK TEPKİ!

Serik Belediyespor'dan gelen U19 kararı üzerine Vanspor, sert bir açıklama yayınlayarak şampiyonluğun kaderini etkileyebilecek bu kararı kınadı.

VANSPOR, MAÇIN BAŞINDA 1 DAKİKALIK PROTESTO YAPTI, 22. DAKİKADA SAHADAN ÇEKİLDİ

Vanspor FK, seyircisiz oynanan Bursaspor maçının başlama düdüğü sonrası 1 dakika hareketsiz kalarak protesto yaptı. Bursasporlu futbolcular bu anlarda kendi aralarında top çevirdi. Daha sonra oyun hareketlendi.

Vanspor FK oyuncuları, karşılaşma 0-0 devam ederken 22. dakikada sahadan çekildi.

ESENLER EROKSPOR 6 GOLLE 1. LİG'E YÜKSELDİ

Serik Belediyespor'un U19 takımı ile çıktığı maçı lider Esenler Erokspor 6-0 kazandı ve puanını 83'e yükseltip sezonu şampiyon tamamladı ve 1. Lig'e yükseldi. Vanspor FK ise 78 puanla ikinci olup play-off finali oynamaya hak kazandı.

Bursaspor - Vanspor maçıyla ilgili son kararı TFF verecek.

Beyaz Grup'ta play-off'a kalan takımlar ise şu şekilde: Bucaspor 1928, 146 Trabzon, Yeni Mersin İdman Yurdu, Ankaraspor