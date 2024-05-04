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Amed Sportif, 1. Lig'e yükseldi! İşte 2. Lig'de play-off eşleşmeleri...

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#TFF 2. Lig#2. Lig Play-Off#Amed Sportif
Amed Sportif, 1. Lige yükseldi İşte 2. Ligde play-off eşleşmeleri...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 17:29

TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonunda play-off eşleşmeleri belli oldu.

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TFF 2. Lig'de 38. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Kırmızı Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler ile Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, sezonu lider tamamlayarak Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Gruplarında sezonu ikinci tamamlayan Kastamonuspor ile Vanspor FK play-off finaline yükseldi.

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Play-off'larda eşleşmeler şöyle oluştu:

Kırmızı Grup
Iğdır FK - İskenderunspor
24 Erzincanspor - Menemen FK

Beyaz Grup
Bucaspor 1928 - Ankaraspor
1461 Trabzon FK - Yeni Mersin İdmanyurdu

TFF 2. Lig Play-Off tarihleri
1. Tur: 9 Mayıs Perşembe
2. Tur 1. Maçlar: 13 Mayıs Pazartesi
2. Tur 2. Maçlar: 17 Mayıs Cuma
3. Tur 1. Maçlar: 22 Mayıs Çarşamba
3. Tur 2. Maçlar: 27 Mayıs Pazartesi
Final: 2 Haziran Pazar

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#TFF 2. Lig#2. Lig Play-Off#Amed Sportif

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