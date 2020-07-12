MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriTFF 1.Lig'de 33. hafta maçları oynandı, Süper Lig yarışı kızıştı!
GeriSpor TFF 1.Lig'de 33. hafta maçları oynandı, Süper Lig yarışı kızıştı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 12.07.2020 - 15:00,Son Güncelleme:

TFF 1.Lig'de 33. hafta maçları oynandı, Süper Lig yarışı kızıştı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TFF 1.Lig'de 33. hafta maçları oynandı, Süper Lig yarışı kızıştı!
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'de kritik hafta! Ligde 33. hafta maçları oynandı. Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım olurken ikincilik ve play-off yarışı son haftaya kaldı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında 8 maç oynandı. Bu sonuçlarla birlikte Hatayspor, Süper Lig'e yükseldi. İkincilik ve play-off, son hafta oynanacak maçlarla belirlenecek.

İşte günün sonuçları;

Altay 0-1 BB Erzurumspor

Boluspor 0-1 Akhisarspor

İstanbulspor 1-0 Osmanlıspor

Keçiörengücü 3-0 Fatih Karagümrük

Ümraniyespor 2-3 Adana Demirspor

Bursaspor 2-2 Menemenspor

Altınordu 3-1 Giresunspor

Adanaspor 1-2 Hatayspor

BB ERZURUMSPOR VE ADANA DEMİRSPOR AVANTJALI

BB Erzurumspor, aldığı galibiyetle son haftaya ikinci sırada girmeyi başardı. Adana Demirspor ise Ümraniyespor engelini 3-2 ile geçti ve 58 puanla 3. sırada bulunuyor.

İşte ikincilik ve play-off yarışı;

2) Erzurum(59 puan)

3 ) Adana Demirspor(58 puan)

4) Akhisarspor(57 puan)

5) Bursaspor(56 puan)

6) Karagümrük(53 puan)

7) Altay(51 puan)

TFF 1.Ligde 33. hafta maçları oynandı, Süper Lig yarışı kızıştı

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle