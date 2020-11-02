Tecrübe farkı kendini gösterdi

Başakşehir geçen sezon şampiyonluğunu ilan etmek için çıktığı maçta, kümede kalma savaşı veren Konyaspor’a deplasmanda 4-3 yenilmişti. Erken öne geçen İstanbul ekibi buna karşın savunmasının ağır kalması ve adam paylaşımındaki sıkıntılar nedeniyle 4 gol birden yemişti. Okan Buruk o maç sonrası dün tedbirlerini almış göründü. Top yapmayı seven iki ekibin mücadelesinde turuncu-lacivertliler bu kez topu rakiplerine verdiler ve ancak penaltı hariç pozisyon vermediler. Ancak bununla beraber çok fazla pozisyon da bulamadılar. Dengeli giden maçta tabelayı duran toplar değiştirecek gibi bir hava vardı, öyle de oldu. İlk fırsat Konya’nın ayağına geldi ancak Skubic’in penaltısını kurtaran Mert maçı çeviren adam oldu. Devre biterken kornerde Jevtovic kendi kalesine atmasa bile Ponck zaten orada tamamlayacaktı. Başakşehir’in savunması çok hızlı olmayabilir ancak gerek savunma gerek hücumda duran toplarda çok etkililer. İkinci devre yine bir duran topta fark ikiye çıktı. Başakşehir ataklarının çoğunu sürükleyen Visca dün muhteşem oynamasa da beklenmedik bir anda uzak mesafeden çektiği etkili şutla ikinci golün kurucusu oldu. Konyaspor son 20 dakika oyunun hakimiydi ancak tecrübeli ve güçlü bir savunmaya sahip Başakşehir rakibine çok pozisyon vermeden kazanmasını bildi.