Ersun Yanal: Tarihin bir parçası olun

Spor Arena / Süleyman ARAT | Son üç haftada gelen puan kayıpları sonrası şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe tamamen derbiye odaklanırken, dün Samandıra’daki antrenmanda futbolcularını toplayarak “Ligdeki konumumuz ne olursa olsun, bir önceki maçta ne yaşadıysak yaşamış olalım, bunların hiçbiri bu derbi için belirleyici olmaz. Fenerbahçe’nin bu maçı kazanması gerekiyor ve kazanacaktır. Kadıköy’deki yenilmezlik geleneğini galibiyetle sürdürelim. Taraftarımız zaten arkamızda. Biz iyi bir takımız. Bunu Galatasaray’ı yenip herkese göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

CV’NiZ iÇiN ÖNEMLi

Yanal, yabancı oyuncuları da şöyle motive etti: “Bu derbiyi oynamak ve kazanmak bir futbolcunun CV’sinde önemli yer tutar. 20 yıl önce bu derbide gol atmış oyuncular hala hatırlanıyor. Tarihi bir mücadelenin parçası olacaksınız. Bunu bilincinde olduğunuzu gösterin.”





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