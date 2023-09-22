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Tanju Çolak'tan Milli Takım ve Montella yorumu

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#Milli Takım#Montella#TFF
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 13:58

Galatasaray’ın eski futbolcularından Tanju Çolak, sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2- berabere kaldığı karşılaşmayı ve A Milli Takım için Montella kararını değerlendirdi.

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Galatasaray’ın eski futbolcularından Tanju Çolak, sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2- berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi. Galatasaray'ın temposunun düşük olduğuna vurgu yapan Çolak, “Görüyorum, maça gittim. Ninni gibi. Galatasaray, Samsunspor ile oynuyor ama ne sağ beki görevini yapıyor, ne sol bek görevini yapıyor, ne stoper. O kadar oynuyorlar ki tempo sıfır. Birinci bölgede yan pas, yan pas, yan pas, ikinci bölgede uzat topu, kim gidecek oraya. Bir tek Kerem gidiyor. Icardi sağa sola koşamaz, en az 3-4 kilo fazlası var. İşinin zor olduğunu söyledim. Niye söyledim; gördüm. Biz 35-40 senedir bu futbolun içindeyiz. Yazık değil mi, günah değil mi? Ben buradan Okan Burak'a sesleniyorum; takımın temposu yok, takımın gücü yok, takımın fizik gücü yok” diye konuştu.

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"Avcı, Şahin, Çalımbay neden düşünülmüyor?"

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın gelmesi hakkında ise Çolak, "Montella’nın kariyerine baktığımız zaman hakikaten güzel işler yapmış ama bizim Abdullah Avcı’mız var, Antalyaspor’daki Nuri Şahin kardeşimiz var, Rıza Çalımbay'ımız var, bizim yeni nesil teknik direktörler var. Onlar niye düşünülmüyor?" ifadelerini kullandı.

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#Milli Takım#Montella#TFF

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