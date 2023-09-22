Vincenzo Montella'yı İtalyan gazetecilere sorduk: A Milli Takım'da başarılı olur mu? 'Türkiye büyük avantaj, onu sevmiyorum!'

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Kariyerinde daha önce Roma, Catania, Sampdoria, Fiorentina, Milan, Sevilla ve Adana Demirspor’da görev yapan 49 yaşındaki antrenör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımımızın yeni teknik direktörü oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İtalyan teknik direktör ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Çizmenin önde gelen futbol muhabirleri, İtalyan futbolunda uzun yıllar hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan Vincenzo Montella’yı Spor Arena’ya anlattı.

TANCREDİ PALMERİ (SPORTİTALİA TV)

“MONTELLA’NIN DAHA ÖNCE TÜRKİYE’DE ÇALIŞMASI ONUN İÇİN BÜYÜK BİR AVANTAJ”

Montella nereye giderse gitsin ismi her zaman kaliteli futbolla birlikte anılır. Ama kaliteli futbolla iyi sonuçlar almak her zaman paralellik göstermez. Türkiye Milli Takımı, kaliteli futbolla iyi sonuç almayı birlikte götürmek için Montella adına büyük bir sınav olacak. Montella’nın daha önce Türkiye’de çalışması onun için büyük bir avantaj.

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Yabancı antrenörler genellikle ülke takımlarında daha zor çalışırlar ve başarısız olurlar. Bunun sebebi de çalıştıkları toplumun içinde daha önce yaşayamadıkları içindir. Başarılı olmak için o toplumun dinamiklerini bilmek gerekiyor. Bu konuda Montella’nın büyük bir şansı olacaktır. Genellikle kulüp takımından milli takıma sıçramak başarısızlıkla sonuçlanır. Montella’nın bu yolculukta zamana ihtiyacı olacak ama Türkiye Milli Takımı’nın böyle bir zamanı yok, bunu biliyoruz. Türkiye’de takımlar bunun için koalisyon halinde çalışmalı.





MİRKO CALEMME (DİARİO AS İTALYA MUHABİRİ):

“MONTELLA BASKIYLA NASIL BAŞA ÇIKACAĞINI BİLİYOR, MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ OLARAK DA ÇOK İYİ İŞ ÇIKARACAKTIR”

Montella, İtalyan futbolunun en iyi forvetlerinden biri olmasının yanı sıra muazzam uluslararası deneyime sahip bir teknik direktör. Daha önce Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla ve Adana Demirspor'u çalıştırdı. Büyük yerlerden gelen büyük baskıyla nasıl başa çıkacağını biliyor ve bence zihinsel olarak böyle büyük bir sorumluluğun üstesinden gelmeye hazır. Beğendiğim bir profil. Montella’nın daha önce Türkiye’de 2 yıl çalışması açıkçası bu büyük bir avantaj. Futbol ortamını biliyor, ülkedeki yetenekleri tanıyor ve İtalya'daki bu maceradan her zaman övgüyle bahsetmiştir.

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Ülkeyi, zihniyetini ve büyüyen futbol hareketini takdir ediyor. Bence Türkiye'yi çok seviyor ve milli takım antrenörü olarak da çok iyi iş çıkaracaktır. Bence milli takım antrenörünün rolü değişiyor. İyi antrenörlere ihtiyacınız var ama sadece bu tür bir işte tecrübeli olmaları gerekmiyor. Aksine, uluslararası düzeyde çok fazla deneyime sahip olmak, cesareti kırılmadan sorumlulukla nasıl başa çıkılacağını bilmek, önemli bir geçmişe ve temsil ettiği şey için saygı uyandıran bir profile sahip olmak önemli. Montella, tüm bu özellikleri bünyesinde barındırıyor ve şu anda Türkiye'deki ortama alışmış durumda. O, iyi işler yapmak için gereken her şeye sahip.

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RUDY GALETTİ (LA TV DELLA SPORT YORUMCUSU)

“MONTELLA’NIN KULÜP DENEYİMİ HEYECAN VERİCİ DEĞİL. BU ONUN İÇİN KURTULUŞ FIRSATI OLABİLİR”

Vincenzo Montella'yı özellikle sevmiyorum. Milan'da 2016 ve 2017 yılları arasındaki deneyiminde, sahada çok fazla taktiksel karışıklık olduğunu ve soyunma odasının bile o kadar birlik içinde olmadığını hatırlıyorum. Sevilla ve Fiorentina’da ki sonraki deneyimleri de hem grup yönetimi hem de sonuçlar açısından en iyisi değildi.

Son yıllarda geçmişe kıyasla büyüdüğü kesin ama yine de onu üst düzey bir koç olarak görmüyorum. Diğer yandan Montella’nın 2 sene Türkiye’de çalışması onun için kesinlikle bir avantaj. Oyuncuları iyi tanıyor, futbol tarzını biliyor, futbol ve sosyal kültürü anlamayı ve entegre olmayı öğrendi.

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Bu yüzden bu rol onun için kesinlikle daha önce Türkiye'de hiç çalışmamış bir koçtan daha kolay olacaktır. Kulüp antrenörlüğü ve milli takım antrenörlüğü birbirinden tamamen farklı iki iş. Montella’nın kulüplerdeki deneyimlerinin bana göre pek de heyecan verici olmadığını düşünürsek, bu onun için bir kurtuluş fırsatı olabilir. Her gün sahada çalışmak zorunda değilsiniz ve bu onun çalışmalarını daha etkili hale getirebilir. Göreceğiz.