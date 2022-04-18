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Tanju Çolak'tan, Gomis'e tavsiye: "Gol yollarına daha yakın oynamalısın..."

#Galatasaray#Tanju Çolak#Bafetimbi Gomis
Tanju Çolaktan, Gomise tavsiye: Gol yollarına daha yakın oynamalısın...

Dün Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret eden ve Galatasaray'ın golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis ile bir araya gelen sarı-kırmızılıların efsane futbolcularından Tanju Çolak, Fransız futbolcuyla aralarında geçen diyalogları İHA'ya anlattı.

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Türk futbolu ile Galatasaray'ın önemli isimleri arasında yer alan ve 1987-1988 sezonunda attığı 39 golle 'Altın Ayakkabı' ödülünü kazanan, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) 48 kişilik futbol efsaneleri listesinde bulunan Tanju Çolak, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret etti.

Burada sarı-kırmızılıların golcüsü Gomis'le de buluşan Çolak, aralarında geçen diyalogları İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

36 yaşındaki futbolcuyla samimi bir sohbet gerçekleştirdiklerini aktaran Tanju Çolak, "Galatasaray'ın içinde bulunduğu duruma çok üzüldüğümü belirttim. Kendisine, gol yollarına daha yakın oynaması gerektiğini ve üçüncü bölgede daha fazla tehditkar olmasını tavsiye ettim. Ayrıca takımda kalırsa gelecek sezon ondan çok gol beklediğimi de söyledim" dedi.

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Çolak, Gomis'in de kendisine; Türkiye'yi ve Galatasaray'ı çok sevdiğini, sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'yla ise saha içi ve dışında iyi anlaştığını ilettiğini dile getirdi.

Tanju Çolak, Bafetimbi Gomis'in; Avrupa Gol Kralı olduğunu öğrendiğinde büyük mutluluk duyduğunu ve şaşırdığını da sözlerine ekledi.

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#Galatasaray#Tanju Çolak#Bafetimbi Gomis

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