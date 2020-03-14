MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTalisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı! "Yakında döneceğim"
GeriFutbol Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı! "Yakında döneceğim"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 14.03.2020 - 23:57,Son Güncelleme:/

Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı! "Yakında döneceğim"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı! "Yakında döneceğim"
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ın derbi öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Anderson Talisca'dan heyecanlandıran bir yorum geldi.

Siyah beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesi resmi hesabından Talisca'nın Türk Telekom Stadı'nda sarı-kırmızılı takıma attığı golden sonra yaptığı sevinci "İz bırakanlar" etiketiyle paylaştı.

Futbol yaşamını Çin'de sürdüren Brezilyalı yıldız da bu paylaşımın altına, "Sizi seviyorum, yakında döneceğim" yorumunda bulundu.

Talisca'nın bu yorumu siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle