Tahkim’den Beşiktaş’a Onur Bulut şoku!

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Mondihome Kayserispor’un, futbolcu Onur Bulut’un Beşiktaş’a transferine ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun (UÇK) verdiği kararın iptali için yaptığı başvuru kabul edildi. Sarı kırmızılı kulübün itirazını görüşen Tahkim Kurulu, eksik inceleme nedeniyle UÇK kararının kaldırılmasına, dosyanın ikili yargılama sistemi gereğince UÇK’ye gönderilmesine oybirliği ile karar verdi.

Kayserispor’un 6 Şubat 2023’te 3 yıllık sözleşme imzaladığı Onur Bulut, 8 Şubat’ta Beşiktaş’a imza atınca sarı kırmızılılar konuyu UÇK’ye taşımış, kurul da transfer sürecinde Beşiktaş’ı haklı bulmuştu.