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Tahkim’den Beşiktaş’a Onur Bulut şoku!

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#Beşiktaş#Kayserispor#Onur Bulut
Tahkim’den Beşiktaş’a Onur Bulut şoku
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 01:30

Kayserispor’un UÇK kararının iptali için yaptığı başvuru kabul edildi. TFF Tahkim Kurulu, Onur Bulut’un tartışmalı transfer sürecinde Beşiktaş’ı haklı bulan UÇK kararını kaldırdı ve incelemesi için yeniden kurula gönderdi.

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Mondihome Kayserispor’un, futbolcu Onur Bulut’un Beşiktaş’a transferine ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun (UÇK) verdiği kararın iptali için yaptığı başvuru kabul edildi. Sarı kırmızılı kulübün itirazını görüşen Tahkim Kurulu, eksik inceleme nedeniyle UÇK kararının kaldırılmasına, dosyanın ikili yargılama sistemi gereğince UÇK’ye gönderilmesine oybirliği ile karar verdi.

Kayserispor’un 6 Şubat 2023’te 3 yıllık sözleşme imzaladığı Onur Bulut, 8 Şubat’ta Beşiktaş’a imza atınca sarı kırmızılılar konuyu UÇK’ye taşımış, kurul da transfer sürecinde Beşiktaş’ı haklı bulmuştu.

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#Beşiktaş#Kayserispor#Onur Bulut

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