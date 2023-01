Tahkim Kurulu'ndan İrfan Can Kahveci kararı

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye verilen 56 bin TL para cezası ile İrfan Can Kahveci’nin 2 resmi müsabakadan men cezalarını onadı. Kurul, ayrıca sarı-lacivertlilerin tribün kapatma cezalarına yaptığı itirazı da reddetti.



TFF’nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:



“Galatasaray’ın 03.01.2023 tarih ve E.2022-2023/541 - K.2022-2023/689 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Galatasaray taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



Fenerbahçe ve futbolcu İrfan Can Kahveci ile ilgili PFDK’nın 12.01.2023 tarih ve E.2022-2023/550 - K.2022-2023/704 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Fenerium Alt G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribünü D, E, L, M G Spor Toto Tribünü D, E Maraton Üst Tribünü G,H bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



Fenerbahçe’nin futbolcusu İrfan Can Kahveci’nin, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.”