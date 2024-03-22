Tahkim Kurulu'ndan Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik! Puan silme ve küme düşme cezası kaldırıldı

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Tahkim Kurulu, müsabaka görevlilerine yönelik fiili saldırı için getirilen puan silme ve alt lige düşürme cezalarını iptal etti.

Tahkim Kurulu; Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, İstanbulspor, Pendikspor, Karagümrük, Sivasspor ve Adana Demirspor'un TFF Yönetim Kurulu tarafından 12 Ocak tarihinde futbol disiplin talimatının 44. maddesine eklenen yaptırımlara yönelik itirazlarını görüştü.

Tahkim Kurulu, oy birliğiyle futbol disiplin talimatının 44. maddesine eklenen ilgili bendin iptaline karar verdi.

12 Ocak tarihinde futbol disiplin talimatının 44. maddesinin 3. bendine "Futbolcu, yönetici veya kulüp görevlilerinin müsabaka görevlilerine yönelik fiili müdahale içeren saldırılarında, bu kişilerin mensubu olduğu kulübe lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda 3 puandan 6 puana kadar puan silme cezası, eleme usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulübün ilgili turnuvadan ihracına karar verilir. Lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulüp mensupları tarafından ihlalin aynı sezon içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, kulüp ligden ihraç edilerek bir alt lige düşürülür." maddesini eklemişti.

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TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

TFF Tahkim Kurulu 22 Mart 2024 günlü (20) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2024/40 – K.2024/136

İstanbul Spor A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun, 10.01.2024 tarih ve 35 sayılı toplantısında alınan karar ile Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesinin 3. bendi ile Futbol Müsabaka Talimatı’nın 19. maddesinin 3, 7 ve 9. bentlerinde yapılan değişikliklere itirazı incelendi. Kurulumuz’un 23.02.2024 tarihinde incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde;

İstanbul Spor A.Ş.’nin itirazının kısmen kabulü ile;

- FDT’nin 44. maddesinin 3. bendinin iptaline, oybirliği ile,

- FMT’nin 19. maddesinin 3 ve 7. bentlerine eklenen kısımların iptaline, oybirliği ile,

- FMT’nin 19. maddesinin 9. bendine yapılan itirazın reddine, oybirliği ile,

2. E.2023/41 – K.2024/137

Beşiktaş A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 10.01.2024 tarih ve 35 sayılı toplantısında alınan karar ile Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesinin 3. bendi ile Futbol Müsabaka Talimatı’nın 19. maddesinin 3, 7 ve 9. bentlerinde yapılan değişikliklere itirazı incelendi. Kurulumuz’un 23.02.2024 tarihinde incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde;

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Beşiktaş A.Ş.’nin itirazının kısmen kabulü ile;

- FDT’nin 44. maddesinin 3. bendinin iptaline, oybirliği ile,

- FMT’nin 19. maddesinin 3 ve 7. bentlerinin bentlerine eklenen kısımların iptaline, oybirliği ile,

- FMT’nin 19. maddesinin 9. bendine yapılan itirazın reddine, oybirliği ile,

3. E.2024/44 – K.2024/138

Adana Demir Spor A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 10.01.2024 tarih ve 35 sayılı toplantısında alınan karar ile Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesinin 3. bendi ile Futbol Müsabaka Talimatı’nın 19. maddesinin 3, 7 ve 9. bentlerinde yapılan değişikliklere itirazı incelendi. Kurulumuz’un 23.02.2024 tarihinde incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde;

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Adana Demir Spor A.Ş.’nin itirazının kısmen kabulü ile;

- FDT’nin 44. maddesinin 3. bendinin iptaline, oybirliği ile,

- FMT’nin 19. maddesinin 3 ve 7. bentlerinin bentlerine eklenen kısımların iptaline, oybirliği ile,

- FMT’nin 19. maddesinin 9. bendine yapılan itirazın reddine, oybirliği ile,

4. E.2024/45 – K.2024/139

Sivas Spor Kulübü’nün TFF Yönetim Kurulu’nun 10.01.2024 tarih ve 35 sayılı toplantısında alınan karar ile Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesinin 3. bendi ile Futbol Müsabaka Talimatı’nın 19. maddesinin 3, 7 ve 9. bentlerinde yapılan değişikliklere itirazı incelendi. Kurulumuz’un 23.02.2024 tarihinde incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde;

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Sivas Spor A.Ş.’nin itirazının kısmen kabulü ile;

- FDT’nin 44. maddesinin 3. bendinin iptaline, oybirliği ile,

- FMT’nin 19. maddesinin 3 ve 7. bentlerinin bentlerine eklenen kısımların iptaline, oybirliği ile,

- FMT’nin 19. maddesinin 9. bendine yapılan itirazın reddine, oybirliği ile,

5. E.2024/47 – K.2024/140

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 10.01.2024 tarih ve 35 sayılı toplantısında alınan karar ile Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi, 44. maddesinin 3. bendi ile 97. maddesinin 4. bendine yapılan değişikliklere itirazı incelendi. Kurulumuz’un 23.02.2024 tarihinde incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin itirazının kısmen kabulü ile;

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- FDT’nin 44. maddesinin 3. bendinin iptaline, oybirliği ile,

- FDT’nin 38 ve 97/4. maddesine yapılan itirazın reddine, oybirliği ile,

6. E.2024/49 – K.2024/141

Kasımpaşa Spor A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 10.01.2024 tarih ve 35 sayılı toplantısında alınan karar ile Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi, 44. maddesinin 3. bendi ile 97. maddesinin 4. bendine yapılan değişikliklere itirazı incelendi. Kurulumuz’un 23.02.2024 tarihinde incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde;

Kasımpaşa A.Ş.’nin itirazının kısmen kabulü ile;

- FDT’nin 44. maddesinin 3. bendinin iptaline, oybirliği ile,

- FDT’nin 38 ve 97/4. maddesine yapılan itirazın reddine, oybirliği ile,

7. E.2024/50 – K.2024/142

MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün TFF Yönetim Kurulu’nun 10.01.2024 tarih ve 35 sayılı toplantısında alınan karar ile Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi, 44. maddesinin 3. bendi ile 97. maddesinin 4. bendine yapılan değişikliklere itirazı incelendi. Kurulumuz’un 23.02.2024 tarihinde incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde;

MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün itirazının kısmen kabulü ile;

- FDT’nin 44. maddesinin 3. bendinin iptaline, oybirliği ile,

- FDT’nin 38 ve 97/4. maddesine yapılan itirazın reddine, oybirliği ile,

8. E.2024/52 – K.2024/143

Pendik Spor A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 10.01.2024 tarih ve 35 sayılı toplantısında alınan karar ile Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi, 44. maddesinin 3. bendi ile 97. maddesinin 4. bendine yapılan değişikliklere itirazı incelendi. Kurulumuz’un 23.02.2024 tarihinde incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde;

Pendik Spor A.Ş.’nin itirazının kısmen kabulü ile;

- FDT’nin 44. maddesinin 3. bendinin iptaline, oybirliği ile,

- FDT’nin 38 ve 97/4. maddesine yapılan itirazın reddine, oybirliği ile,

9. E.2024/71 – K.2024/144

Fatih Karagümrük A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 10.01.2024 tarih ve 35 sayılı toplantısında alınan karar ile Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesinin 3. bendi ile 19. maddesinin 3, 7 ve 9. bentlerinde yapılan değişikliklere itirazı incelendi. Kurulumuz’un 23.02.2024 tarihinde incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde;

Fatih Karagümrük A.Ş.’nin itirazının kısmen kabulü ile;

- FDT’nin 44. maddesinin 3. bendinin iptaline, oybirliği ile,

- FMT’nin 19. maddesinin 3 ve 7. bentlerine eklenen kısımların iptaline, oybirliği ile,

- FMT’nin 19. maddesinin 9. bendine yapılan itirazın reddine, oybirliği ile,

10. E.2024/152 – K.2024/145

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin PFDK’nın 07.03.2024 tarih ve E.2023-2024/897 - K.2023-2024/1128 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin merdiven boşlukların boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezonda 6. kez gerçekleştirilmemesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 285.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 112.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

11. E.2024/153 – K.2024/146

Eyüp Spor Kulübü’nün futbolcusu Caner Erkin ile ilgili PFDK’nın 07.03.2024 tarih ve E.2023-2024/883 - K.2023-2024/1114 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 22.03.2024 Cuma günü icra edilen duruşmada futbolcu Caner Erkin ve Eyüp Spor Kulübü Vekili Ercan Sevdimbaş’ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde itirazın kısmen kabulü ile;

- Eyüp Spor Kulübü’nün futbolcusu Caner Erkin’in ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 19.500,00 TL para cezasının FDT’nin 13. maddesi uyarınca takdiren sonuç cezanın 2 resmi müsabakadan men cezası ve 13.000,00 TL şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

- Eyüp Spor Kulübü’nün futbolcusu Caner Erkin’in cezalı olmasına rağmen akredite alanda yer almasından dolayı FDT’nin 95/2. maddesi uyarınca 5.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Eyüp Spor Kulübü’nün futbolcusu Caner Erkin’in müsabaka temsilcisine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 19.500,00 TL para cezasının FDT’nin 13. maddesi uyarınca takdiren sonuç cezanın 2 resmi müsabakadan men cezası ve 13.000,00 TL şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

12. E.2024/155 – K.2024/147

Karaman Futbol Kulübü’nün Başkanı Süleyman Han ile ilgili PFDK’nın 14.03.2024 tarih ve E.2023-2024/936 - K.2023-2024/1169 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Karaman Futbol Kulübü’nün Başkanı Süleyman Han’ın hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti ve 90.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

13. E.2024/158 – K.2024/148

Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor Kulübü’nün futbolcuları Tatiana Matveeva, Azra Ardos ve Nagehan Akşan ile ilgili AFDK’nın 15.03.2024 tarih ve E.2023-2024/1255 - K.2023-2024/1521 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor Kulübü futbolcusu Tatiana Matveeva’ya rakip takım futbolcusu ile kavga etmesi nedeniyle FDT’nin 45-a maddesi uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasına yönelik itirazın kısmen kabulü ile; sübut bulan ihlalin FDT’nin 44. maddesi ile düzenlenen “Saldırı” ihlali niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 44. maddesi uyarınca 5resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 13. maddesinin uygulanması ile cezasından 1/2 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 2 resmi müsabakadan men cezası şeklinde AFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

- Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor Kulübü futbolcusu Azra Ardos’un rakip takım futbolcusu ile kavga etmesi nedeniyle FDT’nin 45-a maddesi uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasına yönelik itirazın kısmen kabulü ile; sübut bulan ihlalin FDT’nin 44. maddesi ile düzenlenen “Saldırı” ihlali niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 44. maddesi uyarınca 5resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 13. maddesinin uygulanması ile cezasından 1/2 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 2 resmi müsabakadan men cezası şeklinde AFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

- Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor Kulübü futbolcusu Nagehan Akşan’ın rakip takım futbolcusu ile kavga etmesi nedeniyle FDT’nin 45-a maddesi uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasına yönelik itirazın kısmen kabulü ile; sübut bulan ihlalin FDT’nin 44. maddesi ile düzenlenen “Saldırı” ihlali niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 44. maddesi uyarınca 5resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 13. maddesinin uygulanması ile cezasından 1/2 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 2 resmi müsabakadan men cezası şeklinde AFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

14. E.2024/159 – K.2024/149

Görele Spor Kulübü’nün futbolcusu Ahmet Can Bağırkan ile ilgili AFDK’nın 15.03.2024 tarih ve E.2023-2024/1233 - K.2023-2024/1503 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Görele Spor Kulübü futbolcusu Ahmet Can Bağırkan’ın rakip takım futbolcusu ile kavga etmesi nedeniyle FDT’nin 45-a maddesi uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasına yönelik itirazın kısmen kabulü ile; sübut bulan ihlalin FDT’nin 44. maddesi ile düzenlenen “Saldırı” ihlali niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 44. maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 13. maddesinin uygulanması ile cezasından 1/2 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 2 resmi müsabakadan men cezası şeklinde AFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

15. E.2024/160 – K.2024/150

Aliağa Futbol A.Ş.’nin futbolcusu Hasan Çelik ile ilgili PFDK’nın 14.03.2024 tarih ve E.2023-2024/940 - K.2023-2024/1177 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Aliağa Futbol A.Ş.’nin futbolcusu Hasan Çelik’in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve4.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

16. E.2024/162 – K.2024/151

Amed Sportif Faaliyetler Spor Kulübü’nün futbolcuları Patience Peterson-Kundok ve Vusla Hajiyeva’nın AFDK’nın 15.03.2024 tarih ve E.2023-2024/1255 - K.2023-2024/1532 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Amed Sportif Faaliyetler Spor Kulübü’nün futbolcusu Patience Peterson-Kundok’un rakip takım futbolcusu ile kavga etmesi nedeniyle FDT’nin 45-a maddesi uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasına yönelik itirazın kısmen kabulü ile; sübut bulan ihlalin FDT’nin 44. maddesi ile düzenlenen “Saldırı” ihlali niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 44. maddesi uyarınca 5resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 13. maddesinin uygulanması ile cezasından 1/2 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 2 resmi müsabakadan men cezası şeklinde AFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

- Amed Sportif Faaliyetler Spor Kulübü’nün futbolcusu Vusla Hajiyeva’nın rakip takım futbolcusu ile kavga etmesi nedeniyle FDT’nin 45-a maddesi uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasına yönelik itirazın kısmen kabulü ile; sübut bulan ihlalin FDT’nin 44. maddesi ile düzenlenen “Saldırı” ihlali niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 44. maddesi uyarınca 5resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 13. maddesinin uygulanması ile cezasından 1/2 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 2 resmi müsabakadan men cezası şeklinde AFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

17. E.2024/163 – K.2024/152

Denizli Spor Kulübü’nün PFDK’nın 14.03.2024 tarih ve E.2023-2024/939 - K.2023-2024/1179 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Denizli Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 30.000,00 TL para cezasıile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

18. E.2024/164 – K.2024/153

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin PFDK’nın 14.03.2024 tarih ve E.2023-2024/924 - K.2023-2024/1181 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 112.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Spor Toto Tribün L blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta Spor Toto Tribün C-D-E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin refakatçi çocuk sayısının seremoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla olmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 112.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

19. E.2024/165 – K.2024/154

Galatasaray A.Ş.’nin PFDK’nın 14.03.2024 tarih ve E.2023-2024/919 - K.2023-2024/1159 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta Kuzey Tribün 106, 107, 206, 207, Güney Tribün 119, 120, 219, 220 ve Doğu Tribün 114, 115 yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.