Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın itirazını reddetti

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TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyonla ilgili itirazını reddetti.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş.nin, TFF Yönetim Kurulunun 14.07.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Kurulumuzun 31.08.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; Fenerbahçe A.Ş. tarafından TFF Yönetim Kuruluna yapılan başvuru üzerine araştırma komisyonu kurulmasına dair tesis edilen kararın işin esasını sonuçlandıracak nitelikte olmadığı anlaşıldığından, bu aşama itibariyle itiraz başvurusunun reddine, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.