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Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın itirazını reddetti

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#Galatasaray#Tahkim Kurulu#TFF
Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın itirazını reddetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 20:10

 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyona dair yaptığı itirazı reddetti.

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TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyonla ilgili itirazını reddetti.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş.nin, TFF Yönetim Kurulunun 14.07.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Kurulumuzun 31.08.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; Fenerbahçe A.Ş. tarafından TFF Yönetim Kuruluna yapılan başvuru üzerine araştırma komisyonu kurulmasına dair tesis edilen kararın işin esasını sonuçlandıracak nitelikte olmadığı anlaşıldığından, bu aşama itibariyle itiraz başvurusunun reddine, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. 

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#Galatasaray#Tahkim Kurulu#TFF

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