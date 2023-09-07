Galatasaray'ın transferlerinde neler yaşandı? Erden Timur tek tek açıkladı: Ndombele, Sanchez, Vecino ve Amrabat...

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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve önemli açıklamalar yaptı.

İşte Erden Timur'un sözleri;

Zor bir transfer dönemi oldu. Scout ekibimiz ile sene başından beri iyi hazırlandık. Özel hazırlanmıştık. Binlerin üzerinde oyuncu incelendi.

TETE İÇİN BAŞVURU OLACAKTIR

Tete transferi öncesinde konuyu incelettik. Ondan sonra karar verdik. Öyle bir gelişme yok. Bir başvuru olacaktır diye düşünüyorum. Alınan raporlara göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanacağı görünmüyor. Ufak bir risk. O yüzden oyuncuyla yaptığımız sözleşmeye göre, alınabilecek tazminat da oyuncudan olacak. Galatasaray'ın aldığı bir risk yok.

ZANIOLO'NUN GİTME ARZUSU VARDI

Zaniolo bize 6 ay önce geldi. Oturmuş bir takıma geldiği için kendi almayı umduğundan daha az süre alabildi. Sürekli galip gelen bir takım vardı. Hocamız da o bölgede daha farklı alternatifler görmek istiyordu. Zaniolo'nun da Premier Lig'e gitme arzusu vardı. Kira bedeli olarak rekor oldu. Opsiyon gerçekleşirse yüksek bir rakam gelecek. Tek tek bonuslar aklımda değil. 15 milyon euroya aldık. Daha fazla kâr için bu satışı yaptık. Zaniolo'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu gerçekleştiğinde, 30 milyon euronun biraz üstünde bir para Galatasaray'a gelecek. Bonuslarla birlikte 35 üstüne de çıkabilir.

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TÜRK FUTBOLUNDA BÖYLE BİR ŞEY YOK

Hiçbir rakip takım yöneticisi 'Hata yaptık' demiyor. Ben 1 tane hata yaptı, başkası 10 tane yapıyor. Karalama işlerini yapmak çok kolay. O işlere tenezzül etmek istemiyoruz. Türk futbolunu dönüştürmek istiyoruz. Bütçeleri, ödemeleri divan kurulunda açıklayacağız. Aldığımız oyuncuların 149 milyon euroluk transfer değeri var. Türk futbolunda böyle bir şey yok. Yarısı bile yok! İmza bedelleri dahil 30 Milyon euroya aldık. Geçen sene 43 Milyon euro transfere harcadık. Bu sene daha da altında. Bu sorguluyor olmalarını teknik olarak anlamıyorum.

BU ALGI YANLIŞ

Oyuncuların yüzde 95'inin ana konusu para değil. Biz de kendi eksikliklerimizi 'Paramız yoktu' cümlesine yönlendirmek için böyle bir algı oluşturmuşuz. Bu algı yanlış. Gittiğimiz üst düzey oyuncular para kazanmış oluyorlar. Bunu buluyorlar. Daha az buldukları şey huzur. Bunu bulduğu zaman sizi tercih ediyor. Türk futbolunun, diğer kulüplerin transfer kalitesini yükselttiğim için çok mutluyum.

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YABANCI TRANSFERİNİ KAPATTIK

Yabancı transferini büyük olasılıkla kapattık. Küçük bir ihtimal iyi bir yerli futbolcu bulursak alırız. Kadromuzda bir pozisyonumuzu daha güçlendirmek. Fırsat anlamında. Ancak çoğunluğuyla tamamladık diyebiliriz.

İSTİFA EDERİM AMA...

Türk futbol tarihinin en bilindik isimlerle kurulmuş kadrosu Galatasaray'da. Öyle bir beklenti oluşmuş ki, iki sene önce 32 yaşındaki Vecino gelecek dense çok önemli bir transfer olur. Kerem Demirbay için de keza. Bu kurumların sahibi taraftar. Dolayısıyla mantıklı transfer yapılması lazım. Beklentinin bu denli büyümesi konusunda da, transferin gecikmesine dair bir yorum var. Harcama limitimiz yoktu arkadaşlar. FFP sonradan denetimdir. En son ceza alırsın. Harcama limiti dediğiniz şeyde, limitinizin 1 dolar üstünde bile olursa o oyuncuyu kaydedemiyorsunuz. Taraftar baskısı, yönetimleri popülizme iter. Hayatımda yapmam. İstifa ederim, popülizm yapmam. Bu, toplumsal bir zafiyettir.

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AMRABAT İLE ANLAŞMIŞTIK

Amrabat'la büyük ölçüde anlaşmıştık. Kendisiyle de kulübüyle de bir noktaya gelebilecek düzeydeydik. Harcama limitinin açılmasını bekliyorduk. Çarşamba akşamı Manchester United devreye girdi.

HOCAMIZIN TERCİHİYDİ, SARRI ONAY VERMEDİ

Okan Hoca 6-8 istedi. Hocamızın tercihi, 6-8 anlamında Vecino'ydu. Tanguy Ndombele daha 8 bir oyuncu. Matías Vecino ile konuştuk ve kulübüyle anlaştık. 23:30 gibi Maurizio Sarri transfere onay vermedi. Hatta tepki gösterdi.

NDOMBELE VE SANCHEZ

Tottenham'ın olması avantajdı, onlar hep yüksek tuttar rakamı ama sonra düşürür. Davinson Sanchez konusunda da cumartesi günü aramızda büyük fark vardı. Transferin yapılamayacağını düşünüyorduk. Hatta Okan Hoca'ya da olmayacağını söyledik. Davinson'un da son senesiydi. 3. stoper olarak oynatacaklarını düşündük. Son blöf mü, gerçek mi ortaya çıkıyor. Biz de 1,5 milyon € rakamı yükselttik. İki aydır görüşüyoruz. 25'ten başladı. Baya bir süre 16'da durdular

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KURTULUŞ MÜCADELESİ GİBİ GÖRMEK LAZIM

Türk Ligi'nin seviyesi arttı, bu sene daha da artacak. Bu sene için çok farklı çalışma yapacağız. Dayanışma ve konsantrasyon senesi. Galatasaray taraftarlarına sesleniyorum. Dayanışma nedir? Her türlü şeye sahip çıkmaktır. Zorlukta bir arada olmaktır. Kurtuluş mücadelesi gibi görmek lazım. Oyuncularımıza sahip çıkalım. Oyuncularımıza top kaybettiğinde tepki olmamalı. Yerli-yabancı ayrımı gibi yapıyoruz... Ne olursa olsun destek verelim. Şampiyon olacaksak, beraber olacağız. Bölünerek şampiyon olursak, olmayalım. Bir manifesto okumuştum, bunu tekrarlamam lazım. Konsantrasyonumuzun bozulması için neler yapılmaya başlandı. Ve daha da yapılacak. her şeye karşı uyanık olmamız lazım. Kötü ve etik dışı şeyler yapmayacağız. Yapana müsaade etmeyeceğiz.

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RAMOS İKNA OLMUŞTU

Sergio Ramos gelmeye ikna olmuştu. Sevilla tercihi bir yandan bekliyordu. En son 8.5 milyon eurolara düşmüştü, hala istediğimiz noktaya gelmemişti. Sevilla gelince, o da geldiği kulübe gitmek istedi.