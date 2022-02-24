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Tahkim Kurulu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin cezalarını onadı

#Tahkim Kurulu#Galatasaray#Fenerbahçe
Tahkim Kurulu Galatasaray ve Fenerbahçenin cezalarını onadı

Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye PFDK tarafından verilen cezaları onadı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) Fenerbahçe ve Galatasaray’a verdiği para cezalarını onadı.

Tahkim Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

"-Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 10.02.2022 tarih ve E.2021-2022/625 - K.2021-2022/737 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının gerçekleştirdiği çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Disiplin Talimatı’nın 53/2. maddesi uyarınca 50.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

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-Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 17.02.2022 tarih ve E.2021-2022/690 - K.2021-2022/784 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin taraftarlarının gerçekleştirdiği çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 206, 207, 106, 107, Güney Tribün 119, 120 Batı Tribün 125, 124, 101, 102 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52/2. maddesi uyarınca 32.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

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- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin müsabaka sonrası yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8/13. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, cezanın onanmasına, karar verilmiştir."

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#Tahkim Kurulu#Galatasaray#Fenerbahçe

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