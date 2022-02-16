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Taha Akgül'ün antrenman partneri başpehlivan Recep Kara

#Güreş#2022 Avrupa Güreş Şampiyonası#Taha Akgül
Taha Akgülün antrenman partneri başpehlivan Recep Kara

Milli güreşçi Taha Akgül’ün 125 kiloda yaşadığı partner sıkıntısını yine başpehlivan Recep Kara çözdü.

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Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, İstanbul’da yapılacak olan Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası ile Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenecek 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'na başpehlivan Recep Kara ile hazırlanıyor.

125 kiloda yaşadığı partner sıkıntısını 2011 yılından beri başpehlivan Recep Kara ile çözüme kavuşturan Taha Akgül, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, ''O'nun bana kattığı çok şey oldu. Bende çok emeği var. Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası öncesi kamptayız. Çok önemli bir turnuva olacak. Avrupa şampiyonasının provası şeklinde olacak. İyi rakiplerimiz var. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Hedefimiz 9'uncu Avrupa şampiyonluğunu kazanmak. Durumumuz iyi, sakatlığımız yok. Milletimiz bize dua etsin. Recep ağabeyim de Kırkpınar'da en iyi şekilde güreşecektir. İlerleyen yaşına rağmen özverili çalışıyor, emek veriyor. Bizim işimiz, ekmeğimiz bu. Profesyonellik içinde böyle bakıyoruz. Altın madalya ile döneceğiz inşallah'' diye konuştu.

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Başpehlivan Recep Kara ise minderde 30 yılının geçtiğini ve yaşının 40'a ulaştığını söyleyerek şöyle konuştu:

''Bugün de burada Avrupa şampiyonasına hazırlanan Taha kardeşimize antrenman için kampa destek olmaya geldim. Kendim de antrenman yapıyorum. 2022 Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ne burada minderde hazırlanıyorum. İnşallah Taha da hem Avrupa şampiyonasında hem de dünya şampiyonasında bizi en iyi şekilde temsil edip altın madalya kazanır. Ben de Kırkpınar'da zirveye çıkarım diye umut ediyorum.''

 

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#Güreş#2022 Avrupa Güreş Şampiyonası#Taha Akgül

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