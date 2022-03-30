Taha Akgül, 9. kez Avrupa Şampiyonu oldu!

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Macaristanda düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde Geno Petriashvili’yi 5-2 yenerek 9’uncu kez Avrupa şampiyonu oldu.

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Avrupa Şampiyonası’ndaki madalya koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi ve 9’uncu altın madalyasını Macaristanda kazandı.

125 kiloda mindere çıkan Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili karşısında 5-2 galip gelerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Bundan önce 9 kez Avrupa Şampiyonasına katılan Taha Akgül, birinde sakatlığı nedeniyle madalya kazanamamış, diğer 8 turnuvanın hepsinde altın madalyaya ulaşmıştı.

TAHA AKGÜL: 'HEDEF 2024 PARİS OLİMPİYATLARI'

Müsabakanın zor geçtiğini söyleyen Akgül, “Kondisyon olarak kanımın son damlasına kadar savaştım. Finale kaldım ve Gürcü rakibimle maçın zor geçeceği belliydi ve kafa kafaya geçti. 5-2 üstünlükle 9. kez altın madalya aldım, 9’da 9 yaptım Avrupa’da. 2016’da sakatlığım vardı, onu saymıyorum ve maçtan çekilmiştim. Hamdolsun tarihi bir rekor. Kendi rekorumu geliştirdim. Dua edenlere çok teşekkür ediyorum. Milli takım hocalarımız olsun herkesin emeği var. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. Hedef 2024 Paris Olimpiyatları. 1.5 yıl var ve çok kısa bir süre. 1.5 yıl bu durumu korursak neden altın madalya olmasın. Hedefimiz orada altın madalyaya ulaşabilmek” dedi.