Taha Akgül kimdir, nereli, kaç yaşında? Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül'ün hayatı

TAHA AKGÜL KİMDİR?

Taha Akgül 22 Kasım 1990 Sivas doğumludur. Serbest stil 125 kiloda mücadele eden sporcu ASKİ Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. 2 kez Dünya ve 8 kez Avrupa şampiyonu olmuştur. 2016 Yaz Olimpiyatlarında altın ve 2020 Yaz Olimpiyatlarında bronz madalya kazanmıştır. 2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanıdır.



Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi beden eğitimi bölümü mezun oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yüksek lisans mezunu ve Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur. 8 kez Avrupa,2 kez Dünya ve 1 kez de Olimpiyat Şampiyonluğu bulunan sporcu 8 kez Avrupa Şampiyonu olarak Avrupa’da serbest güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcu olarak rekor kırmıştır.