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Tadic'in top toplayıcı çocuklara ‘hızlı olun’ uyarısı golü getirdi

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#Fenerbahçe#Twente#Dusan Tadic
Tadicin top toplayıcı çocuklara ‘hızlı olun’ uyarısı golü getirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 08:37

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında konuk ettiği Hollanda ekibi Twente'yi 5-1 devirdi. Tadic'in top toplayıcı çocuklara ‘hızlı olun’ uyarısı golü getirdi. FBTV'ye konuşan Yağız Ege, maç öncesinde ve pozisyon sırasında yaşananları anlattı.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında konuk ettiği Hollanda ekibi Twente'yi 5-1 yendi.

Karşılaşma 3-1 devam ederken soldan atak yapan sarı-lacivertli takımda Tadic’in hızla kullandığı taç atışının ardından topla buluşan Dzeko, meşin yuvarlağı İrfan Can’a aktarmıştı. Ceza sahası içinde topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin vuruşunda top ağlara gitmiş ve Fenerbahçe 4'üncü golü kaydetmişti.

Atılan 4'üncü golden önce Fenerbahçe altyapısında da oynayan top toplayıcı çocuk Yağız Ege Şalcı'nın hızlı davranarak meşin yuvarlağı taçı kullanan Tadic'e vermesi farkın 3'e çıkmasını sağladı. Karşılaşmanın ardından FBTV'ye konuşan Yağız Ege, "Maç öncesinde Tadic’in topları hızlı istediğini biliyorduk. O yüzden hızlı atıyorduk. Kaptanımız ilk yarı da hızlı attı. Ben Tadic’e topu hızlı attıktan zaten gol oldu" diye konuştu.

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Tadic, daha önceki maçlarda top toplayıcı çocukları pozisyonlarda çabuk ve uyanık olmaları konusunda uyarmıştı.

Öte yandan 14 yaşındaki Yağız Ege, maçın ardından Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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#Fenerbahçe#Twente#Dusan Tadic

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