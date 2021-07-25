Taciz davası süren sporcuyu olimpiyat köyüne almadılar

Spor servisi / Ertuğrul GÜNEŞ - Tokyo 2020, kırılacak rekorlar, öne çıkacak performansların ötesinde belki de uzun yıllar Covid-19’un etkisiyle hatırlanacak. Fakat bunun dışında bu dev organizasyon ile birlikte anılacak konu başlıklarından birisi kesinlikle cinsiyet eşitsizliğine ve her türlü ayrımcılığa karşı atılan adımlar olacak.

Henüz açılış seremonisinde dahi cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak için ülkelerin bayraklarını 2’şer sporcu taşırken, ABD kafilesinde cinsel taciz davası süren Alen Hadzic’in ülkesi tarafından dışlanması bu noktada dikkat çekti.

2013’ten 2015’e kadar meydana gelen bir dizi olayda cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen eskrimci Hadzic, Olimpiyat Köyüne alınmadı. Olimpiyat Köyüne yaklaşık 30 dakikalık mesafede bir otelde konaklayan 30 yaşındaki sporcu, Tokyo’ya da kafileden ayrı bir uçakla geldi.

ALMAN CiMNASTiKÇiLERDEN ‘KIYAFETLi’ MESAJ

Cinsiyet eşitliği konusunda Alman cimnastikçilerden de ilginç bir hamle geldi. Takımdaki sporcuların geleneksel mayolar yerine bacaklarını ve vücudunun çoğunu kaplayan kıyafet giyeceği açıklandı.

Alman sporcu Pauline Schaefer, Instagram’da formalarının fotoğrafını paylaştı. Bu durum akıllara, birkaç gün önce Norveç Kadın Plaj Hentbolu Takımı’nın bir maçta bikini altı giymeyi reddedip şort giymeleri nedeniyle para cezasına çarptırılmalarını getirdi. Ancak Alman sporculara bu konuda herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacak.

UKRAYNA’YA ÇERNOBiL TÜRKiYE’YE MARAŞ DONDURMACISI

Güney Kore merkezli MBC kanalı, oyunların açılış töreninde adeta kaş yaparken adeta göz çıkardı!

Ülkelerin geçişi sırasında kendilerince o ülkenin öne çıkan bir özelliğini ekrana getiren kanal, Ukrayna’nın geçişi esnasında 1986’da meydana gelen ve etkisi halen devam eden Çernobil Faciası’nı ekrana getirdi. Kanal, bu nedenle sonrasında özür diledi. Türkiye’nin geçişi esnasında ise Maraş Dondurmacısı gösterildi.

12 YAŞINDAKi SURiYELi SPORCU TOKYO’DA ADINI TARiHE YAZDIRDI

Olimpiyat ruhunda madalya kazanmak kadar katılmak da büyük anlamlar ifade ediyor. 12 yaşındaki masa tenisi sporcusu Hend Zaza, bunu kanıtlarcasına Tokyo’da mücadele etti. 1968 Kış Olimpiyatları’ndan bu yana en genç sporcu olan Zaza, savaşın ortasında zaman zaman garajlarda idman yaparak geldiği Tokyo’da ter döktü. İlk maçında kendisinden 27 yaş büyük Liu Jia’ya 24 dakikada 4-0 kaybetmesine rağmen adını ‘unutulmazlar’ arasına yazdırmayı başardı.

iSRAiLLi SPORCUYLA EŞLEŞMEMEK iÇiN TOKYO’DAN ÇEKiLDi

Olimpiyatlar tarih boyunca siyasi mesajların da verildiği spor organizasyonlarından biri olmuştur. Bunun bir örneği de Tokyo’da yaşandı.

Cezayirli judocu Fethi Nourine, kura çekiminin ardından İsrailli bir sporcuyla eşleşme ihtimali olduğu için Tokyo 2020’den çekildi. Yarın erkekler -73 kiloda ilk turda Sudanlı Mohamed Abdalrasool ile karşılaşaması gereken 30 yaşındaki Nourine, bir sonraki turda ise İsrailli Tohar Butbul ile eşleşebilirdi.

DÜNYA ATLETiZM BiRLiĞi’NDEN PROTEZ BACAĞA iZiN ÇIKMADI

Almanya Atletizm Birliği, bir bacağında protez olan uzun atlamacı Markus Rehm’i Almanya Olimpiyat Takımı’nın bir üyesi olarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne bildirdi. Ancak Dünya Atletizm Birliği, Rehm’in protezinin mekanik bir yardımcı olduğunu belirterek, 32 yaşındaki atletin yarışmasına izin vermedi.

iTALYA’DA BÜYÜK ŞOK: 11 POZiTiF VAKA ÇIKTI

Tokyo 2020’nin organizatörleri ne kadar önlem alırsa alsın zaman zaman kötü haberler de geliyor. İtalya kafilesinde 6 sporcu ve 7 görevlide Covid-19 tespit edildiği açıklandı. Boks, dalma ve kaykay dallarında yer alan ancak isimleri açıklanmayan sporcuların idman yapmasına izin verildiği ve müsabakalara katılacağı duyuruldu.

KEViN DURANT’i GÜLDÜRMEYEN ŞAKA

Basketbolda ABD Olimpiyat Takımı, NBA yıldızı Kevin Durant’in doğum gününü kutlarken, ortada bir gariplik vardı! Zira 32 yaşındaki basketbolcunun doğum günü 29 Eylül idi. Etrafında bu şakadan dolayı eğlenenlere karşın bu durum ünlü oyuncunun hiç hoşuna gitmedi ve şaşkın gözlerle etrafına bakınıp durdu.

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