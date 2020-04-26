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Futbol
Haber Giriş: 26.04.2020 - 17:58,Son Güncelleme:

Survivor Aycan'a şok! Hocasından tepki geldi

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Survivor Aycan'a şok! Hocasından tepki geldi
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A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, Survivor'da yarışan Aycan Yanaç hakkında açıklamalar yaptı.

Survivor yarışmasında mücadele eden milli futbolcu Aycan Yanaç hakkında çarpıcı bir açıklama geldi.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, "Aycan, Survivor’dan sonra tekrar milli takıma çağrılacak mı?" sorusuna "Ben de size soruyorum, daha doğrusu izleyenlere soruyorum: Koronavirüs ortaya çıkmasaydı, biz Rusya, ardından da Kosova ile iki maç yapacaktık. Aycan bu süreçte de Survivor’da olacaktı. Siz bir teknik direktör olsanız, yarışmadan Aycan’ı çağırıp milli takıma alır mıydınız?" şeklinde yanıt verdi.

Necla Güngör sözlerini "Adaletli bir antrenör olduğumu düşünüyorum. Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken, milli takım maçlarına kanalize olmuşken, bütün konsantrasyonlarını maça vermişken yarışmaya giden bir Aycan’ı alır mıyım.. onu çok zannetmiyorum" ifadeleriyle tamamladı.

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