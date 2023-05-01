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Survivor Aycan Yanaç'ın yeni takımı belli oldu!

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#Aycan Yanaç#Futbol#Survivor
Survivor Aycan Yanaçın yeni takımı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 19:41

Bir dönem Survivor'da yarışan Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı ile anlaştı.

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Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Aycan Yanaç'ı transfer etti.

Survivor programı ile yakından tanınan ve kadın futbolunda da dikkat çekici performanslara imza atan Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Karagümrük'ün sosyal medya hesabından "Aycan Yanaç Karagümrük’te" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Orta saha oyuncusu Aycan Yanaç ile 2023/2024 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzaladık. Gelecek sezondan itibaren Karagümrük forması giyecek olan Aycan Yanaç’a ailemize hoş geldin diyoruz."

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Survivor Aycan Yanaçın yeni takımı belli oldu

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#Aycan Yanaç#Futbol#Survivor

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