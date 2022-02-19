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Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununa Sercan Yıldırım damgasını vurdu

#Survivor#Sercan Yıldırım#Dokunulmazlık Oyunu
Survivor All Starda dokunulmazlık oyununa Sercan Yıldırım damgasını vurdu

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununda futbol maçı oynanırken kazanan takım Sercan Yıldırımlı ünlüler takımı oldu.

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Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ederken futbol oyununda toplamda 2-1'lik galibiyete ulaşan ünlüler haftanın kazananı oldu.

Eski futbolcu Sercan Yıldırım, futbol maçındaki performansıyla takımının kazanmasında büyük pay sahibi olurken son eşleşmede sakatlık geçirdi.

Dokunulmazlık mücadelesinde normal oyunda kadınlarda gönüllüler, erkeklerde ise ünlüler kazandı.

1-1'lik eşitlik sonrası kazanan son maçta belli olurken ünlüler takımı 3-1 öndeyken Sercan Yıldırım sakatlandı ve gönüllüler 4-3 öne geçti.

Survivor All Starda dokunulmazlık oyununa Sercan Yıldırım damgasını vurdu

Sercan'ın oyundan çıkmasının şokunu atlatan ünlüler takımı, 4-3'ten skoru 6-4'e getirerek dokunulmazlığın sahibi oldu.

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SERCAN'DAN GOL SEVİNCİ AÇIKLAMASI

Futbol maçına Sercan Yıldırım'ın yaptığı gol sevinci damga vurdu.

Attığı gol sonrası sevinç yaşayan Sercan Yıldırım, tribünlere dönerek bir hareket yaptı.

Sunucu Murat Ceylan da bu sevinci "Sercan Yıldırım basın tribününe dönerek sevinçte bulundu" sözleriyle anlattı.

Sevinç sonrası Sercan'a bağıran Acun Ilıcalı, yarışmacıyı hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırdı.

Sarı kart gören Sercan Yıldırım ise kendini savunarak "Benim bütün gol sevinçlerim bu şekilde" dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz haftalarda konseyde dokunulmazlık oyunu hakkında itiraz bildiren eski futbolcu Sercan Yıldırım, Acun Ilıcalı'ya "Dokunulmazlık oyunu futbol olsun." çıkışını yapmıştı.

Sercan Yıldırım'ın güreş oyunu hakkındaki itirazına yanıt veren Acun Ilıcalı ise geçen seneye atıfta bulunarak "Sercan, hatırlarsan yarıştığın yıl futbol oyununda kaybetmiştiniz." cevabını vermişti.

Ilıcalı'nın bu yanıtı sonrası futboldaki iddiasını ortaya koyan Sercan Yıldırım, bir kez daha meydan okuyarak "Bu sene göreceğiz o zaman!" demişti.

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