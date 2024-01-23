Suriye, Asya Kupası'nda bir ilki başardı! Gözyaşlarına boğuldular

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Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'na 2 karşılaşmayla devam edilirken B Grubu'nda mücadele eden Suriye, Hindistan'ı mağlup ederek gruptan çıktı.

Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda, B Grubu'nun son maçları oynandı.

Lider Avustralya ile ikinci sıradaki Özbekistan arasındaki mücadele, Martin Boyle (penaltıdan) ve Azizbek Turgunbayev'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.

Grubun diğer maçında ise Hector Cuper yönetimindeki Suriye, Omar Khribin'in golüyle Hindistan'ı 1-0 mağlup etti.

Grubu 7 puanla lider tamamlayan Avustralya ile 5 puanlı Özbekistan direkt, 4 puanı bulunan Suriye ise en iyi grup üçüncüsü olarak son 16 takım arasına adını yazdırdı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Tarihinde ilk kez Asya Kupası'ndaki son 16'ya kalma başarısının ardından Suriye Teknik Direktörü Hector Cuper'in röportajı sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

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Hector Cuper'in tercümanı maç sonu röportajın spikere sarılarak gözyaşlarına boğuldu.