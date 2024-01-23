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Suriye, Asya Kupası'nda bir ilki başardı! Gözyaşlarına boğuldular

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#Futbol#Asya Kupası#Suriye
Suriye, Asya Kupasında bir ilki başardı Gözyaşlarına boğuldular
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 20:25

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'nda B Grubu'nda mücadele eden Suriye, Avustralya ve Özbekistan ile birlikte adını son 16 turuna yazdırdı. Asya Kupası tarihinde bir ilki başaran Suriye'de maç sonu duygusal anlar yaşandı.

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Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'na 2 karşılaşmayla devam edilirken B Grubu'nda mücadele eden Suriye, Hindistan'ı mağlup ederek gruptan çıktı.

Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda, B Grubu'nun son maçları oynandı.

Lider Avustralya ile ikinci sıradaki Özbekistan arasındaki mücadele, Martin Boyle (penaltıdan) ve Azizbek Turgunbayev'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.

Grubun diğer maçında ise Hector Cuper yönetimindeki Suriye, Omar Khribin'in golüyle Hindistan'ı 1-0 mağlup etti.

Grubu 7 puanla lider tamamlayan Avustralya ile 5 puanlı Özbekistan direkt, 4 puanı bulunan Suriye ise en iyi grup üçüncüsü olarak son 16 takım arasına adını yazdırdı.

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DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Tarihinde ilk kez Asya Kupası'ndaki son 16'ya kalma başarısının ardından Suriye Teknik Direktörü Hector Cuper'in röportajı sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

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Hector Cuper'in tercümanı maç sonu röportajın spikere sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

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#Futbol#Asya Kupası#Suriye

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