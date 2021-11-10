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“Supradyn Energy Gaming Academy” ilk mezunlarını verdi

#Sponsorlu İçerik#Supradyn Energy Academy#Supradyn Energy Academy Espor
“Supradyn Energy Gaming Academy” ilk mezunlarını verdi

Tüm dünyada yükselen bir değer olarak öne çıkan espor alanında, Türkiye’deki yetenekli gençleri keşfederek onları profesyonel kariyer yolculuğuna hazırlamak amacı ile kurulan “Supradyn Energy Gaming Academy” ilk mezunlarını verdi.

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Espor kariyeri yolculuklarının başından itibaren gençlerin yanında yer almayı hedefleyen Supradyn Energy, haziran ayında kurduğu “Supradyn Energy Gaming Academy’de, ilk dönem eğitimlerini tamamlayarak mezunlarını verdi. Supradyn Energy, bu eğitim projesi ile espor alanında kendine profesyonel bir yol çizmek isteyen genç bireyleri keşfetmeyi, desteklemeyi ve onlara profesyonel kariyer imkanı sunmayı amaçlıyor.

Üç ay boyunca profesyonel koçlar eşliğinde espor eğitimi verildi

Haziran ayında başlayan ve 13 binin üzerinde başvuru alan Supradyn Energy Gaming Academy’de, elemeler sonucunda 14 yetenekli oyuncu espor eğitimi almaya hak kazandı. Öğrenciler 3 aylık eğitim maratonunda PUBG Mobile, CS:GO ve MOBA oyun kategorilerinde profesyonel koçlar eşliğinde espor eğitimleri aldılar. Oyun taktiklerinden stres kontrolüne, zaman yönetiminden takım iletişimine çok kapsamlı bir içeriğe sahip olan bu eğitimlere ayrıca esporun ayrılmaz bir parçası olan İngilizce dil eğitimleri de dahil edildi. Akademide yer alan gençlere haftalık 8, toplamda 96 saat İngilizce eğitimi verildi.

Mezunlar, profesyonel espor takımlarının denemelerine katılacak

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Eğitimlerini başarı ile tamamlayan 14 yetenekli mezun, Supradyn Energy’nin verdiği destekle, Türkiye’nin önde gelen espor takımlarının denemelerine katılarak profesyonel kariyerlerinde önemli bir adım daha atmış olacaklar.

Supradyn Energy Academy yalnızca bir espor akademisi değil, aynı zamanda oyunlara ilgi duyan herkesi buluşturan bir platform olarak karşımıza çıkıyor

Supradyn Energy Academy çatısı altında kurulan Supradyn Energy Gaming Arena adlı sosyal medya hesaplarında hem eğitici, hem de eğlenceli oyun içeriklerine yer veriliyor. Bu içeriklerle Supradyn Energy bu platformu yalnızca akademide yer alan gençlere değil, oyunlara ilgi duyan herkese hitap edecek bir platform haline getirmeyi hedefliyor. (ilandır)

 

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