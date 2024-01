Süper Lig'in yıldızı Adolfo Gaich, ilk kez Spor Arena'ya açıkladı! 'Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi' | 'Icardi örnek bir forvet'

Haberin Devamı

2020 yılında 8.5 milyon Euro karşılığında San Lorenzo’dan CSKA Moskova’ya transfer olan Arjantinli forvet Adolfo Gaich, kiralık olarak sırasıyla Benevento, SD Huesca, Hellas Verona gibi takımlarda forma giydi. Çaykur Rizespor’un sezon başında CSKA Moskova’dan 1 yıllığına kadrosuna kattığı 24 yaşındaki forvet, ligin ilk yarısında attığı gollerle fırtına gibi esti.

Süper Lig’de 13 maçta 6, Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta 3 gol kaydeden Gaich, son 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik alan Atmacalara etkili futboluyla katkı sağladı.

Arjantin A Milli Takım formasını da 1 kez giyen golcü futbolcu, ilk yarıdaki performansı başta olmak üzere ikinci yarıdaki hedefleri, teknik direktör İlhan Palut’un başarısı, Galatasaray’ın yıldızı olan vatandaşı Mauro Icardi ile Galatasaray ve Beşiktaş’ın transfer ilgisi hakkında özel açıklamalarda bulundu.

“SÜPER LİG’İN İLK YARISINI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE BİTİRDİK”

Süper Lig’de 18 maçta topladığınız 29 puanla 5.sırada yer alıyorsunuz. İlk yarıdaki oyununuzu değerlendirip ikinci yarıdaki hedeflerinizden bahseder misin?

Adolfo Gaich: Baktığınız zaman ilk yarıyı iyi bir pozisyonda bitirdiğimizi söyleyebilirim. Hem aldığımız puan hem de bulunduğumuz konum olarak memnunuz. Süper Lig’e bu sene çıkmış, neredeyse yeni kurulmuş, yeni hocasıyla sezona başlayan bir ekip olarak bence ligin ilk yarısını başarılı bir şekilde bitirdik. Geldiğim andan itibaren takımdaki herkeste bir hedef ve istek olduğunu gördüm. Takımda bir şeyleri başarma niyeti var, bu çok önemli. Ben de bu niyette olan oyunculardan birisiyim. Bu istekte olan birçok oyuncu burada toplanmış durumda. Bence bu da başarıyı getiriyor. Şu ana kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki bazı maçları kaybettik. Kaybetmeyeceğimiz ve kaybetmeden bitireceğimiz maçlar vardı. Ama genele baktığımız zaman aldığımız puanın ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. İlk geldiğimde iyi bir başlangıç yaptım. Sonra bir suskunluk dönemim oldu. Son haftalarda tekrardan açıldığımı düşünüyorum. Oynadığım maç ve gol sayısı olarak baktığımızda iyi bir ortalama tutturduğumu düşünüyorum.

“BU TAKTİK İLHAN PALUT’UN ESERİ, BURADA İYİ İŞLER ÇIKARILDI”

Soru: İlk yarıdaki son 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik aldınız. Teknik direktör İlhan Palut’un taktiksel ve yönetimsel olarak bu başarıdaki etkisini değerlendirir misin?

Adolfo Gaich: Takımımızın üzerinde hocamızın taktiksel yönetimi ve yönetimsel olarak neler yaptığı çok önemli. İlhan Palut’un yapmak istediği net şeyler var ve biz bunu sahaya yansıtıyoruz. Maça ve duruma göre değişiyor bu ama önde baskı kuruyoruz. Öndeki kurduğumuz baskıda eğer rakip baskıyı kırarsa defansif olarak da çok iyi toparlanıyoruz. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. İyi işler çıkarıldı burada. Topu ve oyunu rakip sahaya yığmamız, topu rakip sahada daha fazla tutmamız gibi taktiklerimiz var. Bu taktik tabii ki hocamızın eseri. Bunları becerebildiğimiz ve başarabildiğimiz kadar sonuçlar ve goller de geliyor. Onun da tabii ki bu konuda başarısı var.

“SÜPER LİG, RUSYA LİGİ’NDEN BİRAZ DAHA İYİ. SÜPER LİG’DEKİ FUTBOLU BEĞENİYORUM”





Soru: Daha önce Rusya, İtalya ve İspanya liglerinde forma giydin. Süper Lig’deki futbolu ve kaliteyi değerlendirir misin?

Adolfo Gaich: Türkiye Ligi, biraz sanki Rusya Ligi’ne benziyor. Rusya Ligi’nde de bu fiziksel mücadele çok ön planda ve daha çok ikili mücadeleye dayalı. Türkiye Ligi’nin biraz daha teknik ve Rusya Ligi’nden biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. İtalya Ligi, durağan ve daha çok taktiksel futbolun oynandığı bir lig. İspanya Ligi, daha teknik oyunların oynandığı, teknik açıdan çok yüksek verilerin ortaya çıktığı, tekniğe çok önem verilen bir lig. Süper Lig’de alt sıralarda olanlarla, üst sıradaki takımlar arasında mücadele anlamında çok fazla bir fark olmuyor. Herkes bir şeyleri becerebilecek ve başarabilecek mücadeleci futbolu oynuyor. O yüzden ben Süper Lig’deki futbolu beğendiğimi söyleyebilirim.

“FENERBAHÇE MAÇINDA ARJANTİN’DEKİ MAÇLARDAN BİRİNDEYMİŞİM GİBİ HİSSETTİM”

Soru: Arjantin ve İtalya’daki ateşli futbol atmosferini yaşadın. Süper Lig’deki taraftarlarda olan futbol tutkusu hakkında ne düşünüyorsun? Hangi deplasman takımının atmosferi seni daha çok etkiledi?

Adolfo Gaich: Türkiye’yi biraz daha kendime yakın hissettiğimi söyleyebilirim. Özellikle Arjantin’deki futbol ortamını hissettiren maçlar oynadığımı söylemek istiyorum. Fenerbahçe maçındaki ambiyans gerçekten beni çok etkilemişti. Kendimi Arjantin’deki maçlardan birindeymişim gibi hissettim. Tabii ki bizim taraftarımız ve Rize’de oynadığımız maçlar da çok değerli. Taraftarlarımız, ellerinden geldiğince her maçımıza gelmeye çalışıyorlar. Maçımıza gelen her taraftarın bizi çok içten bir şekilde desteklediğini görüyorum. Aldığımız her galibiyette gerçekten taraftarlarımızın payları var. Rize’deki maçlarda da taraftarımızın olmasını ve bizi desteklemelerini çok değerli buluyorum.

“SÜPER LİG’İN İKİNCİ YARISINDA DA GOLLERİME DEVAM ETMEK İSTİYORUM”

Soru: Çaykur Rizespor formasıyla Türkiye Kupası dahil çıktığın 14 maçta 9 gol kaydettin. Bireysel performansın hakkında ne söylemek istersin? İkinci yarıda performans olarak hedeflerin nelerdir?

Adolfo Gaich: Çaykur Rizespor’da çıktığım ilk maçta gol atmak gerçekten benim için çok iyiydi. Takıma geldikten kısa bir süre sonra ilk maçta oyuna girip o golü atmıştım. Tabii ki daha sonra başka bir futbola ve ülkeye adaptasyon süreci oluyor. Alışmanız gereken birçok şey var. Bazen süre bulabildim bazen de bulamadım. Süre bulduğumda da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ama bu son periyotta, özellikle bu kupa maçından başlayarak hocam bana biraz daha fazla süre verdi. Hocamın ilk 11’de başlattığı zamanlar ve oyunda daha fazla şans bulduğum süreler oldu. Ben de gollerimi sıraladım diyebilirim. Bu benim için çok önemliydi. Ligin ikinci yarısında da buna devam etmek istiyorum. Ama bu devam ettiğim gollerimin sadece benim bireysel başarım olarak değil, takıma katkı anlamında etkili olmasını istiyorum. Sadece gol atmak değil, bu attığım gollerin takım başarısında da önemli olmasını ve takıma fayda sağlamasını istiyorum.

“GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ, BENİ TRANSFER ETMEK İSTEDİ”





Soru: Benevento forması giydiğin dönem menajerin, “Avrupa'dan üç kulüp Adolfo Gaich'e talip oldu. Bu takımlar Beşiktaş, Feyenoord ve Sheffield United'dı. Ayrılmaya sıcak değildik” demişti. Ayrıca Galatasaray’a transferin sıkça konuşulmuştu. Bu iki transfer iddialarını değerlendirir misin?

Adolfo Gaich: San Lorenzo ve Benevento forması giydiğim dönemlerde Galatasaray ve Beşiktaş’ın benimle ilgilendiğini doğrulayabilirim. San Lorenzo’da oynarken Galatasaray’ın ilgisi vardı. O dönem 19-20 yaşlarındaydım ve çok iyi gidiyordum. Arjantin’deki futbolcuları çok fazla takip eden insanlar var. İyi gittiğim zamanlarda birçok büyük takımla ismim anılıyordu ve Galatasaray da bunlardan biriydi. Benevento’da oynarken Beşiktaş’ın benimle ilgilendiğini biliyordum, menajerimin söyledikleri doğru. Evet, bu takımların bana ilgisi oldu. Ben de böyle büyük takımlarda oynamak ne kadar iyi olurdu diye her zaman düşünüyordum. Oynadığım iyi kulüpler oldu ama şu anda tekrar benimle ilgili transfer iddialarının olduğu ülkeye geldim. Başka bir takımdayım ama bulunduğum takım çok iyi bir takım. Sonuçta Türkiye’ye gelmek nasip oldu diyebilirim.

“ICARDI, GERÇEKTEN BÜYÜK BİR GOLCÜ VE ÖRNEK BİR FORVET OYUNCUSU”

Soru: Bir dönem İtalya Ligi’nde de oynayan Arjantin Milli Takımı’ndan arkadaşın olan Galatasaraylı Mauro Icardi hakkında ne düşünüyorsun? Icardi, şu an gol krallığında favori oyuncu konumunda.

Adolfo Gaich: Icardi, gerçekten büyük bir golcü. Kendisini çok beğeniyorum. İtalya’da da çok büyük bir takımda ve çok zorlu bir ligde oynadı. Çok büyük bir kulüpte oynamak da zor bir iştir. Inter’de müthiş işler yaptı. Gerçekten Inter’de çok önemli işlere imza attı. Daha sonra PSG’ye gitti ama PSG’de o kadar da istediği gibi oynayabildiğini düşünmüyorum. Ne yazık ki orada Inter’deki performansını sergileyemedi ama Galatasaray’a geldiği andan itibaren o Inter’deki Icardi’yi Türk taraftarlara gösterdiğini düşünüyorum. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig’de olsun çok önemli işler yaptı. Çok iyi oynuyor. Benim adıma da örnek bir forvet oyuncusu. Kendisini çok beğenerek izliyorum.

“FILIPPO INZAGHI VE LIONEL SCALONI’YLE ÇALIŞMAK BENİM ADIMA ÖNEMLİYDİ”

Soru: Benevento forması giydiğin dönem Filippo Inzaghi, Arjantin Milli Takımı’nda ise Lionel Scaloni gibi başarılı antrenörlerle çalıştın. Bu iki tecrübeli ismin performansına olan etkisi hakkında neler söylemek istersin?

Adolfo Gaich: İkisi de çok önemli işlere imza atmış isimler. Böyle hocalarla çalışmak ve onların yönettiği bir takımda olmak oyuncuları gerçekten motive ediyor. Size birçok şey öğretiyorlar ve onlardan birçok şey öğreniyorsunuz. Scaloni, mesela dünya kupasında hep çok iyi işler yaptı. Birçok önemli isimle çalıştı. Futbolculuk döneminde de iyi olan Inzaghi gibi değerli bir teknik direktörle çalışmak insana bir vizyon katıyor. İkisi de bu kadar önemli isimler olmalarına rağmen inanılmaz mütevazi insanlar. Konuşmalarından ve tarzlarından bunları anlayabiliyorsunuz. Bu mütevazilik onların konuşmasına da yansıyor. Futbolcunun anlayabileceği dilde konuşuyorlar ve siz onu hemen kapıyorsunuz. Ne söylediklerini futbolcu olarak hemen anlayabiliyorsunuz. Gerçekten bu iki isimle çalışmak benim adıma önemliydi.

“FORVET OYUNCUSU OLARAK ROBERT LEWANDOWSKI’Yİ ÖRNEK ALIYORUM”

Soru: Güçlü fiziğin ve tekniğinle şimdiye kadar oynadığın maçlarda dikkatleri üzerine çektin. Kendine mantalite ve tarz olarak örnek aldığın forvet oyuncuları var mı?

Adolfo Gaich: Örnek aldığım forvet oyuncusu olarak Robert Lewandowski’yi söyleyebilirim. Gerçekten müthiş bir golcü. Kendisini hep takip ettim ve örnek aldım. Özellikle Bayern Münih’teki performansı inanılmazdı. Her maçta her şeyi yapabilecek kalitede bir oyuncu. Tabii ki Borussia Dortmund’da da çok iyi oynadı ve böylelikle Bayern Münih’e gelebildi. Ama özellikle Bayern Münih’te sergilediği performans beni çok etkiledi.

“ARJANTİN MİLLİ TAKIMI’NA ÇAĞRILMAK, KARİYERİM ADINA EN MUTLU OLDUĞUM ANLARDAN BİRİYDİ”

Soru: 2019 yılında Arjantin Milli Takımı’nın Şili ve Meksika ile oynadığı maçlara davet edildin. Şu an o bölgede Messi, Alexis Mac Allister, Lautaro Martinez ve Julián Álvarez gibi isimler var. Milli takım hedeflerin nelerdir?

Adolfo Gaich: Arjantin Milli Takımı’na çağrıldığım zaman çok mutlu olmuştum. Gerçekten kariyerim adına en mutlu olduğum anlardan biriydi diyebilirim. Çünkü milli takıma seçildiğim o dönem 2022 Dünya Kupası şampiyonu olan kadrodaki isimler de vardı ve o kadroda kendime yer bulmuştum. Orada olmak beni çok mutlu etmişti. Milli takımda olmak güzel ama milli takımda olmaya devam etmek daha güzel. Benim kariyer olarak hedeflerimden en büyüğü oraya tekrar çağrılmak ve milli takımda oynamaya devam etmektir. Bu benim hayallerimden biri. Umarım gelecekte bunu tekrardan başarırım.