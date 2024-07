Süper Lig'in yeni yıldızından Spor Arena'ya özel açıklama: Fenerbahçeliler zemini sallıyordu | Edin Dzeko bir ilham kaynağı | Burada favorim Muslera

Haberin Devamı

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sürdüren Antalyaspor, 2022 yılında Göztepe formasıyla Süper Lig’de mücadele eden Boşnak kaleci Kenan Piric’i kadrosuna kattı. Son 2 yılda AEK Larnaca takımında 91 maça çıkan tecrübeli eldiven, özellikle Avrupa Kupalarında gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Bosna Hersek Milli Takımı’nda 8 kez görev alan Piric, yeni sezon hazırlıkları başta olmak üzere Süper Lig’deki futbol atmosferiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

ANTALYASPOR’UN YENİ KALECİSİ KENAN PİRİC’İN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“SÜPER LİG’DE MUHTEŞEM BİR FUTBOL OYNANIYOR”

Süper Lig’in haricinde bir dönem Belçika, Slovenya ve Yunanistan Liglerinde de top koşturan Kenan Piric, Türk futboluyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Türkiye Süper Ligi, her sezon şampiyonluk için mücadele eden pek çok iyi takımın yer aldığı rekabetçi bir ligdir. Harika gollerin ve muhteşem futbolun yanı sıra, her maçta muhteşem taraftar desteği de vardır” diye konuştu.

“FENERBAHÇE TARAFTARININ SESİ, STADYUMUN ZEMİNİNİ SALLIYORDU”

2022 yılında Göztepe forması giyen ve AEK Larnaca takımında oynadığı dönem Fenerbahçe’ye karşı mücadele eden Piric, Türk futbolundaki taraftar ve stadyum atmosferiyle ilgili olarak şöyle konuştu: “Türk futbolunun, takımlarına olan tutkuları ve destekleriyle tanınan tutkulu taraftarları var. Bu kadar coşkulu bir taraftarın önünde oynamanın her oyuncu için eşsiz bir deneyim olduğuna inanıyorum. Göztepe’de oynarken beni etkileyen ilk maç Altay’a karşı oynadığımız maçtı. Derbi maçıydı ve taraftarların performansı muhteşemdi. Göztepe taraftarının tezahüratları durmaksızın devam ediyordu ve takımlarına olan sınırsız desteklerini maç boyunca hissettim. Hepsi beni etkiledi diyebilirim ama birini seçmem gerekirse o da Fenerbahçe taraftarlarıydı. Çünkü onlara karşı üç kez oynadım. Atmosfer bakımından hatırladığım ikinci şey ise Fenerbahçe’ye karşı oynadığımız Avrupa maçıydı. Benim için inanılmaz bir deneyimdi. Maçın başlamasına 2 saat kala Fenerbahçe taraftarları tezahüratlarına başladılar ve maçın başından sonuna kadar yüksek sesle tezahürata devam ettiler. Bazı anlarda tribünlerdeki taraftarların sesinin stadyum zeminini salladığını hissettim.”

“ALEX DE SOUZA, BİLGİ VE TECRÜBESİYLE TAKIMA KATKI SAĞLAYACAK”

Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza’nın takım yönetimine değinen Boşnak eldiven, “Sözleşmemle ilgili olarak benimle iletişime geçtiklerinde kulübün kendisiyle sözleşme imzaladığını gördüm. Onun uzun yıllar Fenerbahçe’de oynadığını ve o kulübün efsanesi olduğunu biliyordum. Dolayısıyla bilgi ve tecrübesiyle takıma katkı sağlayacağına inanıyorum. Burdur'daki hazırlıklarımızın ilk bölümünü geride bıraktık ve hocalarımızın çalışma şeklini beğendiğimi söyleyebilirim. İlk 3 antrenmanda çok sayıda pozisyon oyunu ve pas çalışması yaptığımızı; hocamızın oyunun kurulmasına benim de katılmamı istediğini ve bunun hoşuma gittiğini de belirtmeliyim” diye vurguladı.

“SAMİR HANDANOVİC’İ ÖRNEK ALIYORUM”

AEK Larnaca takımında 91 maça çıkan ve özellikle Avrupa Kupası maçlarında adından söz ettiren 30 yaşındaki kaleci, idolünü ve yeni sezondaki hedeflerini açıklayarak, “Evet, AEK Larnaka’da çok başarılı iki sezon geçirdik. O kulüpte tarih yazdık ve oradaki ekibimin bir parçası olduğum için mutluyum. Hedeflerim her zaman aynı. Her maçta daha iyiye gitmek ve bu şekilde kulübe katkıda bulunmak istiyorum. Samir Handanovic, kariyerim boyunca örnek aldığım bir kaleciydi. Handanovic’in performanslarını izlemeyi çok severdim” diye vurguladı.

“FENERBAHÇE MAÇI KARİYERİMDEKİ EN FAVORİ MAÇLARIMDAN BİRİYDİ”

2022 yılında AEK Larnaca’da oynadığı dönem UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile oynadıkları maçta başarılı bir performans sergileyen Piric, “Kariyerim boyunca en favori maçlarımdan biri olduğunu söyleyebilirim. Stadyumdaki atmosfer muhteşemdi. Evet, maçta pek çok iyi kurtarış yaptım. Bir kaleci için maçın başlangıcındaki performansın çok önemli olduğuna inanıyorum çünkü maçın başında birkaç iyi kurtarış yapmıştım” ifadelerini kullandı.

“EDİN DZEKO, BANA VE BİRÇOK OYUNCUYA İLHAM KAYNAĞI OLUYOR”

Bir dönem Bosna Hersek Milli Takımı’nda beraber görev aldıkları Fenerbahçe’nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko’nun performansını değerlendiren tecrübeli file bekçisi, “Herkes onun harika bir oyuncu olduğunu biliyor. 38 yaşında olmasına rağmen geçen sene ligin en çok gol atan ikinci oyuncusu oldu. Onun her zaman elinden gelenin en iyisini yaptığını biliyorum. Bu yüzden futbolu onun gibi yaşayan biri için yaşlar sadece bir sayıdan ibarettir. Dzeko, bu nedenle bana ve birçok oyuncuya ilham kaynağı oluyor. Bu yüzden onun gibi bir oyuncuyla milli takımda soyunma odasını paylaşma şansına sahip olduğum için mutluyum” diye vurguladı.

“SÜPER LİG’DE BİRÇOK İYİ KALECİ VAR AMA FAVORİM FERNANDO MUSLERA”

Geçen sene Süper Lig’de ön plana çıkan kalecilerden olan Fernando Muslera ve Dominik Livakovic’e değinen Piric, mevkidaşlarının performansıyla ilgili konuşarak şöyle devam etti: “Geçen sezon devam ederken Süper Lig’deki birçok maçı izleme fırsatım oldu. Süper Lig’de çok iyi kaleciler vardı. Her birinin kendine has özellikleri var ve onlara önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum. Muslera ve Livakovic, iyi kaleciler. Favorim olarak Muslera'yı söylemek istiyorum.”

“BÜYÜK FORVETLERE KARŞI OYNAMAK BENİM İÇİN EKSTRA BİR MOTİVASYON OLACAK”

Yeni sezonda Süper Lig’de Mauro Icardi, Edin Dzeko, Vincent Aboubakar ve Michy Batshuayi gibi forvetlere karşı mücadele edeceğini söyleyen Boşnak yıldız Kenan Piric, sözlerini şöyle noktaladı: “Hepsi her sezon çok fazla gol atan çok iyi oyuncular. Ancak şunu da belirtmek isterim ki sahada 11 oyuncu var ve her maçta takım halinde hep beraber hücum ve savunma yapıyorsunuz. Yeni sezon ve genel olarak beni burada bekleyen her şey için çok heyecanlıyım. Süper Lig'e geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Büyük kulüplerde oynamış, çok fazla tecrübeye sahip büyük oyunculara karşı oynama şansım olacağı için mutluyum. Bu benim için ekstra bir motivasyon olacak.”