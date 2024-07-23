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İngilizler duyurdu: Galatasaray, sağ bekini Premier Lig'den buldu! Kieran Trippier...

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#GALATASARAY#TRANSFER#Kieran Trippier
İngilizler duyurdu: Galatasaray, sağ bekini Premier Ligden buldu Kieran Trippier...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 11:54

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı - kırmızılılarda sağ bek pozisyonu için gündeme flaş bir isim geldi.

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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için Avusturya'ya gitti. Son şampiyon unvanını korumak isteyen sarı - kırmızılılarda transfer için de çalışmalar da devam ediyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un "Önceliğimiz sağ bek transferi" sözlerinin ardından önce Guela Doue ile ilgilenen ancak bu isimden vazgeçen sarı - kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim daha geldi.

KIERAN TRIPPIER HAREKATI

İngiliz basınının haberine göre Galatasaray, Premier Lig ekibi Newcastle'ın sağ beki Kieran Trippier için harekete geçti.

İngilizler duyurdu: Galatasaray, sağ bekini Premier Ligden buldu Kieran Trippier...

NEWCASTLE SICAK BAKIYOR

Haberin devamında takımın yaş ortalamasını düşürmek isteyen Newcastle'ın Trippier'in ayrılığına sıcak baktığı kaydedildi.

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Öte yandan İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen Trippier için Milan ve Monaco'nun da ilgili olduğu belirtildi.

BAYERN'E GİDİYORDU...

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Bayern Münih'e transfer olmaya çok yaklaşan ancak Newcastle'ın son anda geri adım atmasıyla imzası iptal olan 33 yaşındaki sağ bekin kısa süre içinde bir tercih yapacağı ifade edildi.

İngilizler duyurdu: Galatasaray, sağ bekini Premier Ligden buldu Kieran Trippier...

Geçtiğimiz sezon Newcastle formasıyla 39 resmi maça çıkan Trippier, 1 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.

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#GALATASARAY#TRANSFER#Kieran Trippier

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