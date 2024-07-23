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Lugano 3-4 Fenerbahçe / Maç sonucu

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Lugano#Fenerbahçe Lugano Maçı
Lugano 3-4 Fenerbahçe / Maç sonucu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 10:17

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibini deplasmanda 4-3 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj sağladı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda D-Smart ekranlarından naklen yayınlanan maçta Fenerbahçe ile Lugano karşı karşıya geldi.

Mücadelede erken bir golle geriye düşen Fenerbahçe, geri dönerek karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ilk penaltıdan olmak üzere 45, 46 ve 67. dakikalarda Edin Dzeko ve 74. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. 

Ev sahibi Lugano'nun golleri ise 4. dakikada E. Wafi ve 90+4. dakikada Valenzuela'dan geldi.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 30 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR (İLK YARI)

4. dakikada Lugano öne geçti. Sağdan Grgic'in altıpasın önüne etkili ortasında Djiku'dan önce topa kafayla vuran El Wafi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

30. dakikada Tadic'in topukla şık pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Fred'in uzak direğe plasesinde, kaleci topu son anda oyun alanına çeldi.

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36. dakikada Szymanski'nin uzak mesafeden yerden sert şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü.

44. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi-Samuel'in pasında ceza sahası içinde Tadic, Cimignani'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen kaptan Edin Dzeko, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

 

4. GOL FERDİ KADIOĞLU'NDAN
4. GOL FERDİ KADIOĞLUNDAN

Oyuna sonradan dahil olan Ferdi, ceza sahası dışından gönderdiği şutla skoru 4-2 yaptı.

F.BAHÇE BİR KEZ DAHA ÖNE GEÇTİ

Sarı lacivertliler, Sebastian Szymanski'nin asistinde Edin Dzeko'nun golüyle skoru 3-2'ye getirdi.

Edin Dzeko, Lugano karşısında hat-trick yaptı.

LUGANO SKORU EŞİTLEDİ
LUGANO SKORU EŞİTLEDİ

Lugano, ikinci yarıda kaleyi bulan ilk şutlarında 64. dakikada Bislimi'nin golüyle skoru 2-2 yaptı.

DZEKO'DAN BİR GOL DAHA
DZEKODAN BİR GOL DAHA

Edin Dzeko, ikinci yarının hemen başında Dusan Tadic'in asistinde golünü attı ve Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.

SEZONUN İLK GOLÜ DZEKO'DAN
SEZONUN İLK GOLÜ DZEKODAN

Fenerbahçe, Dusan Tadic'in yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı kazanırken topun başına geçen Edin Dzeko, skoru eşitledi: 1-1.

SZYMANSKI DİREĞİ GEÇEMEDİ
SZYMANSKI DİREĞİ GEÇEMEDİ

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, müsabakanın 37. dakikasında sert bir şut çıkardı ancak top direkten döndü.

FRED GOLE ÇOK YAKLAŞTI
FRED GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Fenerbahçe'de Fred, mücadelenin 30. dakikasında gole çok yaklaştı ancak Lugano kalecisi Saipi gole izin vermedi

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timeline4. GOL FERDİ KADIOĞLU'NDAN
timelineF.BAHÇE BİR KEZ DAHA ÖNE GEÇTİ
timelineLUGANO SKORU EŞİTLEDİ
timelineDZEKO'DAN BİR GOL DAHA
timelineSEZONUN İLK GOLÜ DZEKO'DAN
timelineSZYMANSKI DİREĞİ GEÇEMEDİ
timelineFRED GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Gözden KaçmasınFenerbahçe - Lugano maçında öne çıkan fotoğraflarFenerbahçe - Lugano maçında öne çıkan fotoğraflarHaberi görüntüle

 

Lugano'nun 11'i:

Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Grgic, Bislimi, Doumbia, Cimignani, Bottani, Aliseda

Fenerbahçe'nin 11'i:

Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, Krunić, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Oğuz Aydın ve Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerin ilk resmi maçında kadroda yer bulundu.

Geçtiğimiz sezon oynadığı kadroyu büyük ölçüde koruyan sarı-lacivertliler, transferde ise önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

Yeni transferlerden Allan Saint-Maximin sakatlık, Levent Mercan ise teknik heyet kararıyla Lugano'ya götürülmezken, Cenk Tosun ile Oğuz Aydın kadroda yer aldı.

 

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