Lugano 3-4 Fenerbahçe / Maç sonucu

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda D-Smart ekranlarından naklen yayınlanan maçta Fenerbahçe ile Lugano karşı karşıya geldi.

Mücadelede erken bir golle geriye düşen Fenerbahçe, geri dönerek karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ilk penaltıdan olmak üzere 45, 46 ve 67. dakikalarda Edin Dzeko ve 74. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

Ev sahibi Lugano'nun golleri ise 4. dakikada E. Wafi ve 90+4. dakikada Valenzuela'dan geldi.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 30 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR (İLK YARI)

4. dakikada Lugano öne geçti. Sağdan Grgic'in altıpasın önüne etkili ortasında Djiku'dan önce topa kafayla vuran El Wafi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

30. dakikada Tadic'in topukla şık pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Fred'in uzak direğe plasesinde, kaleci topu son anda oyun alanına çeldi.

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36. dakikada Szymanski'nin uzak mesafeden yerden sert şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü.

44. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi-Samuel'in pasında ceza sahası içinde Tadic, Cimignani'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen kaptan Edin Dzeko, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe - Lugano maçında öne çıkan fotoğraflar Haberi görüntüle

Lugano'nun 11'i:

Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Grgic, Bislimi, Doumbia, Cimignani, Bottani, Aliseda

Fenerbahçe'nin 11'i:

Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, Krunić, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Oğuz Aydın ve Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerin ilk resmi maçında kadroda yer bulundu.

Geçtiğimiz sezon oynadığı kadroyu büyük ölçüde koruyan sarı-lacivertliler, transferde ise önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

Yeni transferlerden Allan Saint-Maximin sakatlık, Levent Mercan ise teknik heyet kararıyla Lugano'ya götürülmezken, Cenk Tosun ile Oğuz Aydın kadroda yer aldı.

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