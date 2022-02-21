Süper Lig’in yeni sezondaki yayıncısı bugün açıklanacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi?#TÜFE
Kiralık transfer denmişti ama belge ortaya çıktı Herkes Hatay galibiyetini konuşurken...Kiralık transfer denmişti ama belge ortaya çıktı! Herkes Hatay galibiyetini konuşurken...#Fenerbahçe
Komisyon kesintisi mahkemeden döndü 'Komisyon' kesintisi mahkemeden döndü#Araç Muayene İstasyonu
Ukrayna sınırından dünyayı şoke eden görüntüler... Operasyon Z alarmıUkrayna sınırından dünyayı şoke eden görüntüler... Operasyon Z alarmı!#Rusya
Et, yumurta ve tavuk gözleniyorEt, yumurta ve tavuk gözleniyor#Et
Kripto paralarda kritik hafta Gözler ABD’de olacak...Kripto paralarda kritik hafta! Gözler ABD’de olacak...#Kripto Para Piyasaları
Ünlü işinsanı Ömer Pekin Barana vasiÜnlü işinsanı Ömer Pekin Baran'a vasi#Ömer Pekin Baran
Galatasaray kiralık göndermişti Sahada ölümden döndü...Galatasaray kiralık göndermişti! Sahada ölümden döndü...#Valentine Ozornwafor
Son şans sonu oldu'Son şans' sonu oldu#Kadın Cinayeti
‘The Dr. Oz’ olarak tanınsan da Mehmet Öz olduğunu unutmazlar‘The Dr. Oz’ olarak tanınsan da Mehmet Öz olduğunu unutmazlar#Mehmet Öz
Cumhurbaşkanı’nın gezisinde “keşke” dediğim konuCumhurbaşkanı’nın gezisinde “keşke” dediğim konu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İngilizce mingilizceİngilizce mingilizce#Ekrem İmamoğlu
Işın Karacanın Urla aşkı çabuk bittiIşın Karaca'nın Urla aşkı çabuk bitti#Işın Karaca
Ünlü isimler genç kızlar için podyumdaÜnlü isimler genç kızlar için podyumda#Hazal Filiz Küçükköse
Begüm Kütükten çok özel itiraf: Sevdiğimi kıskanırımBegüm Kütük'ten çok özel itiraf: Sevdiğimi kıskanırım!#Begüm Kütük
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Süper Lig’in yeni sezondaki yayıncısı bugün açıklanacak

#Yayın İhalesi#Süper Lig#TFF
Süper Lig’in yeni sezondaki yayıncısı bugün açıklanacak

Yayın hakları ihale komisyonu, tekliflerle ilgili kararını verecek. Futbolda Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yeni sezondaki yayıncısı bugün açıklanacak.

Haberin Devamı

TFF ve Kulüpler Birliği temsilcilerinden oluşan Yayın Hakları İhale Komisyonu bir toplantı yaparak, beİN Sports ile Saran Medya’nın tekliflerini değerlendirecek ve kararını duyuracak.

Komisyon, teklifleri düşük bulduğu takdirde ihaleyi iptal etme yetkisine sahip. Bu durumda Süper Lig TV kurulması dahil farklı alternatifler gündeme gelecek.

14 Şubat Pazartesi günü yapılan ilk teklifleri düşük bulan komisyon, beİN Sports ve Saran Medya’ya ek süre vermişti. İki kuruluş son tekliflerini 18 Şubat Cuma günü TFF’ye iletmişti.

Gözden Kaçmasın

Yayın ihalesi için firmalar ikinci tekliflerini ilettiYayın ihalesi için firmalar ikinci tekliflerini ilettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yayın İhalesi#Süper Lig#TFF

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle