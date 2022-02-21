Süper Lig’in yeni sezondaki yayıncısı bugün açıklanacak

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TFF ve Kulüpler Birliği temsilcilerinden oluşan Yayın Hakları İhale Komisyonu bir toplantı yaparak, beİN Sports ile Saran Medya’nın tekliflerini değerlendirecek ve kararını duyuracak.

Komisyon, teklifleri düşük bulduğu takdirde ihaleyi iptal etme yetkisine sahip. Bu durumda Süper Lig TV kurulması dahil farklı alternatifler gündeme gelecek.

14 Şubat Pazartesi günü yapılan ilk teklifleri düşük bulan komisyon, beİN Sports ve Saran Medya’ya ek süre vermişti. İki kuruluş son tekliflerini 18 Şubat Cuma günü TFF’ye iletmişti.