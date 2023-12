Süper Lig'in eski Portekizlileri Helder Barbosa ve Edinho'dan EURO 2024, Arda Güler, Cristiano Ronaldove Okan Buruk sözleri

Haberin Devamı

Portekiz'in güçlü ekiplerinden Porto ve Braga’da oynadığı futbolla bir dönem adından söz ettiren Hélder Barbosa, 2 sene formasını giydiği dönemin Süper Lig ekibi Akhisarspor’da Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşadı. Akhisarspor ve Hatayspor formasıyla Süper Lig’de toplam 106 maçta oynayan eski orta saha, 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 78 kere Portekiz Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde oynayan Barbosa, Portekiz Milli Takım formasını da 1 kez terletti. Akhisarspor’daki başarılı dönemiyle ilgili konuşan 37 yaşındaki eski orta saha; Portekiz, Türkiye ve Çekya’nın bulunduğu EURO 2024 Grubu hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

HELDER BARBOSA’NIN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“AKHİSARSPOR’DA TÜRKİYE KUPASI’NI VE SÜPER KUPA’YI KAZANMAK MUHTEŞEMDİ”

Akhisarspor’da oynadığım dönem çok güzel duygular yaşadım. Fenerbahçe ve Galatasaray’ı yenerek Türkiye Kupası’nı ve Süper Kupa’yı kazanmak, Akhisarspor’da yaşadığım en güzel anılardan sadece iki tanesiydi. O şehir ve taraftarlar için 2 kupa kazanmak muhteşemdi. Türkiye Ligi’nde harika takımlar var. İyi futbol oynanıyor. İspanya ve Portekiz Liglerinde olduğu gibi çok da fiziksel mücadeleye dayanmayan ama çok kaliteli mücadelenin olduğu bir lig. Bence en büyük fark zihniyette. Çünkü Türkiye Ligi’nde gördüğünüz kaliteye rağmen, Süper Lig takımları uluslararası maçlarda mücadele ettiklerinde çok zorlanıyorlar.

“OKAN BURUK, ŞİMDİ DE GALATASARAY’DA FARK YARATMAYA DEVAM EDİYOR”

Akhisarspor’da beraber çalıştığımız teknik direktör Okan Buruk, zamanında harika bir oyuncuydu. Bu nedenle nasıl düşündüğümüzü, neleri sevdiğimizi biliyordu. Takımdaki her bir oyuncuya sahada ne istediğini çok sakin bir şekilde açıklardı. Bence Okan Buruk, bu şekilde çalıştığı kulüplerde bir fark yarattı ve şimdi de Galatasaray’da fark yaratmaya devam ediyor. Türkiye’de oynarken beni en çok etkileyen şey, stadyumlardaki atmosfer ve taraftarlardaki tutkuydu. Süper Lig’deki atmosfer eşsizdi. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor’un inanılmaz bir atmosferi vardı.

“TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI’NI HER ZAMAN BÜYÜK ARENALARDA GÖRMEYE ALIŞIĞIZ”

Türkiye, son yıllarda ne yazık ki büyük sahnelerde gözükmüyordu. Hırvatistan ve Galler’in olduğu gruptan 1.olarak çıkan Türkiye’yi, gösterdiği kaliteyle tekrar gördüğüm için çok mutluyum. Türkiye’yi her zaman büyük arenalarda görmeye alışığız. EURO 2024’te Türkiye ve Çekya’nın olduğu zor bir gruptayız ama Portekiz bence gruptan çıkmak için en büyük aday. Ama biliyoruz ki futbolda favori olmak pek bir şey ifade etmiyor. Türkiye’nin teknik direktörü Vincenzo Montella, harika bir oyuncuydu. O yüzden oyuncularla nasıl iletişim kuracağını ve oyuncularının her birinden en iyi verimi nasıl alacağını kesinlikle biliyor. Montella’nın bu özelliği, Türkiye’de harika maçlara ve zaferlere dönüştü.

“EURO 2024’TE ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ’DAN HARİKA İŞLER BEKLİYORUM”

EURO 2024’te Hakan Çalhanoğlu’nun Türkiye’nin en iyi oyuncularından biri olacağını düşünüyorum. Ayrıca yetenekli çocuklar Arda Güler ve Kenan Yıldız’dan da harika işler bekliyorum. Bence gelmiş geçmiş en iyi Portekiz takımlarından birine sahibiz. Tecrübeli ve genç oyuncuların karışımından oluşan, yetenek dolu bir takımımız var. Harika bir Avrupa Şampiyonası geçirebileceğimize inanıyorum ve EURO 2024’ü kazanmaya aday takımlardan biri olduğumuzu düşünüyorum.

EDINHO'DAN ARDA GÜLER VE RONALDO SÖZLERİ

Ülkemizde Kayseri Erciyesspor forması giydiği dönem oynadığı futbolla adından söz ettiren forvet oyuncusu Edinho, burada oynadığı 42 maçta 21 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Portekiz Milli Takımı’yla 6 maça çıkan ve 3 gol kaydeden eski yıldız Edinho; Türkiye, Çekya ve Portekiz eşleşmesiyle ilgili düşüncelerini aktardı. Portekizli eski yıldız, milli takımımızın kadrosuna da değindi.

“TÜRK OYUNCULARIN KALİTESİNİ HER ZAMAN BİLİYORDUM”

Türkiye'de oynadığım için Türk oyuncuların kalitesini her zaman biliyordum. Bu yüzden Türkiye’nin, Hırvatistan ve Galler’in olduğu gruptan 1. olarak çıkmasına şaşırmadım. Türkiye'nin oyuncu gelişimi, akademi ve altyapı açısından daha iyi koşullara sahip olduğunu gördüm ancak organizasyon mükemmel değildi. Süper Lig daha rekabetçi hale geliyor ve bu da oyuncuların kalitesini yükseltiyor. Takip ettiğim kadarıyla sonuçlar ortada, Türk futbolunda her şey değişiyor. Türkiye, Çekya ve Portekiz’in oynayacağı çok zor bir grup var. Portekiz, oynadığı turnuvalardaki gruplarda kazanmak için çoğunlukla favori takımdır. Ancak sahaya çıktığınızda her şey değişiyor. İstek ve yürekten oynamak, yetenek ya da kaliteden çok daha önemlidir. Portekiz'in F Grubu’nu kazanması için son elemelerde mücadele ettiği gibi aynı takım olması gerekiyor. Tüm takımlar yeterli kaliteye sahip olduğu için Portekiz’in her maçı final gibi oynaması lazım.

“ARDA GÜLER’İN, FENOMEN VE OLAĞANÜSTÜ BİR OYUNCU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Benim için Türkiye, güzel bir sürpriz yapabilecek takım olabilir. Türkiye’nin; Kenan Yıldız, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Çağlar Söyüncü gibi muhteşem oyuncuları var. Vincenzo Montella, harika bir oyuncuydu. Bence bu sefer Türkiye Milli Takımı’na getirdiği zihniyetle ve 4 maçta aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle harika gidiyor. Montella, oyuncularla beraber iyi hazırlanıp, EURO 2024’e odaklanırlarsa kazanmaya yakın taraf olacaklarından eminim. Çünkü kalite ortada. Neye inanacaklarını biliyorlar. Arda Güler’in sahip olduğu tüm potansiyeli henüz göremedik ama onun fenomen ve olağanüstü oyuncu olduğunu düşünüyorum. Arda, gelecek yıl daha fazla uyum sağlayacak ve çalışarak EURO 2024’te en iyilerden biri olacak. Eğer sıkı çalışmaya devam ederse Türkiye altın topa bile sahip olabilir.

“CRİSTİANO RONALDO, HALA TARİH YAZMAYA AÇ BİRİSİ”

Roberto Martinez, Portekiz Milli Takımına bambaşka bir ideoloji getirdi. Portekiz’in bu değişime ihtiyacı vardı. Oyuncuların kalitesinden dolayı tüm bu özellikleriyle nasıl oynayacaklarını ve daha güçlü olmalarını engellemek zor. Oyuncuların, teknik direktörle olan bağlantısı bizi turnuvayı kazanabileceğimize inandırıyor ancak bunu EURO 2024’te sahada kanıtlamaları gerekiyor. Cristiano Ronaldo, hala çok tehlikeli bir futbolcu. Ronaldo, hala tarih yazmaya aç birisi. Ronaldo’nun haricinde turnuvada Ruben Dias, Joao Cancelo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva ve Joao Felix’in etkili olup önümüzdeki yaz fark yaratabileceğine inanıyorum.