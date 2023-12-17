Bournemouth - Luton Town maçında yere yığılan Tom Lockyer için resmi açıklama geldi! Korkutan detay: 7 ay önce yine yaşamıştı...

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İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında oynanan Bournemouth-Luton Town maçında talihsiz bir olay yaşandı. 1-1 devam eden maçın 59. dakikasında Luton Town kaptanı Tom Lockyer orta sahada bir anda yere yığıldı.

ACİL MÜDAHALE EDİLDİ, HERKES GÖZYAŞI DÖKTÜ

29 yaşındaki futbolcunun yerde hareketsiz yattığı anlaşılmasının ardından hemen sağlık görevlileri sahaya girdi ve acil müdahalede bulundu.

10 dakika süren müdahalenin ardından Lockyer sedyeyle saha dışına alındı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Başta takım arkadaşları olmak üzere sahadaki futbolcular ve tribündeki seyirciler, Lockyer için gözyaşı dökerken görüldü.

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İLK AÇIKLAMA: BİLİNCİ AÇIK

Lockyer ile ilgili ilk açıklama, acil müdahalede bulunan doktorlardan olan Bournmeouth kulüp doktorundan geldi. Lockyer'ın bilincinin açık olduğu ve söylenenlere tepki verdiği ifade edildi.

Mücadele, Lockyer'ın yaşadığı sağlık problemi sebebiyle ertelendi.

LUTON TOWN'DAN AÇIKLAMA GELDİ: KALP KRİZİ

Luton Town, Lockyer'ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı ve kalp krizi geçiren takım kaptanlarının hastanede gözetim altında tutulduğu bilgisini paylaştı.

"Hepimiz kaptanımız Tom Lockyer için dua ediyoruz. Kendisi söylenenlere tepki veriyor ve hastaneye kaldırıldı. Bu aşamada ne olduğunu ve sonraki adımların ne olacağını tam olarak bilmiyoruz ancak Bournemouth'a ve sağlık personellerine inanılmaz acil müdahaleleri için teşekkür ediyoruz.

Böyle bir olay yaşandıktan sonra futbolcular oyuna devam edemedikleri için oradaki taraftarlardan özür dileriz. Böylesine zor bir zamanda stadyum içinde Lockyer'ın adını haykıran ve alkışlayan herkese teşekkür ederiz.

Şimdi tüm oyuncularımız, personelimiz ve taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bir araya gelecek, Tom ve ailesine sevgi ve destek verecek.

Düşüncelerimiz onunla birlikte"

7 AY ÖNCE TARİHİ MAÇTA YİNE YERE YIĞILMIŞTI

Tom Lockyer, geçen sezon sonunda Luton Town'ın Coventry City ile Wembley'de oynadığı play-off final maçında benzer şekilde yere yığılmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

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Küçük bir kalp problemi yaşadığı ifade edilen Lockyer, ufak bir ameliyat geçirmiş ve yaz aylarında takıma geri dönmüştü.

Lockyer, final maçını hastane odasından takip etmişti.