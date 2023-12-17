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Mauro Icardi'den Wanda Nara'yı gözyaşlarına boğan sürpriz! Kulüp izin verdi, soluğu Roma'da aldı: 'Aile her şeydir!'

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#GALATASARAY#Mauro Icardi#Wanda Nara
Mauro Icardiden Wanda Narayı gözyaşlarına boğan sürpriz Kulüp izin verdi, soluğu Romada aldı: Aile her şeydir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 10:17

Trendyol Süper Lig'de lider Fenerbahçe ile aynı puanda bulunan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, hakeme yumruklu saldırı olayının ardından ertelenen maç haftasını eşi Wanda Nara'nın yanına giderek değerlendirdi. İtalya'da yayınlanan "Yıldızlarla Dans" programının canlı yayınına çıkan Icardi, eşi Wanda Nara'ya destek verdi. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Rizespor maçında yaşanan skandal hakem saldırısının ardından 16. hafta maçları ertelenmişti. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi de bu fırsatı kullanarak soluğu eşi Wanda Nara'nın yanında aldı.

Arjantinli golcünün eşi Wanda Nara, İtalya'da yayınlanan "Yıldızlarla Dans" programında yarışan isimler arasında yer alıyordu.

SOLUĞU İTALYA'DA ALDI

Mauro Icardiden Wanda Narayı gözyaşlarına boğan sürpriz Kulüp izin verdi, soluğu Romada aldı: Aile her şeydir

Mauro Icardi de maçların ertelenmesiyle birlikte hemen İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti ve eşine sürpriz yaptı.

Wanda Nara ve dans partneri Pasquale La Rocca'nın performansının ardından sahneye çıkan Icardi, eşi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

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"FİKSTÜR SIKIŞIK OLDUĞU İÇİN HER ZAMAN GELEMİYORUM"

Mauro Icardiden Wanda Narayı gözyaşlarına boğan sürpriz Kulüp izin verdi, soluğu Romada aldı: Aile her şeydir

Galatasaray Kulübü'nden 1 gün izin aldığını söyleyen yıldız futbolcu, "Bütün bunların Wanda için çok önemli olduğunu biliyoruz. Ona sürpriz yapmaya geldik. Süper Lig'de maçların ertelenmesinin ardından böyle bir fırsatı yakaladım. Kulüp, bana bir gün izin verdi. Son dönemde fikstür sıkışık olduğu için her zaman yapabildiğim bir şey değildi bu. Ancak televizyon başında bile olsa onları izliyoruz. Wanda ve Pasquale'yi her zaman destekledik." dedi.

"ASLA DANS ETMEM SADECE FUTBOL OYNARIM"

Mauro Icardiden Wanda Narayı gözyaşlarına boğan sürpriz Kulüp izin verdi, soluğu Romada aldı: Aile her şeydir

Wanda Nara'nın yaptığı işlerle gündeme gelmesini istediğini belirten Icardi, "Asla dans etmem sadece futbol oynarım. Wanda'nın bu deneyimi yaşamasından memnun oldum çünkü o, medyada her zaman Mauro Icardi'nin eşi olarak biliniyordu. Bunun yerine yaptığı işlerle gündemde olmasını isterim." ifadelerini kullandı.

WANDA NARA, GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Mauro Icardiden Wanda Narayı gözyaşlarına boğan sürpriz Kulüp izin verdi, soluğu Romada aldı: Aile her şeydir

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Ayrıca Wanda Nara'nın yaşadığı lösemi hastalığıyla ilgili de konuşan Icardi, "Hastalığının ortaya çıkmasından sonra ilişkimizde değişen bir şey olmadı. Bizim için en önemli şey ailedir." dedi.

Wanda Nara, Mauro Icardi'nin bu sözleri sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 25 resmi maça çıkan 30 yaşındaki yıldız, 17 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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#GALATASARAY#Mauro Icardi#Wanda Nara

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