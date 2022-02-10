Süper Ligin en hızlıları Emre Mor ve Osayi Samuel!

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Comparisonator verilerine göre, Fatih Karagümrükten Emre Mor ve Fenerbahçeden Osayi-Samuel saatte 34 kmnin üstüne çıkan oyuncular oldu. Süper Lig’in 24. haftasında "her pozisyonda en fazla mesafe kateden oyuncular" tablosu şu şekilde:

Süper Lig’de 24. haftada en yüksek hıza ulaşan ilk 10 futbolcu



1- Fatih Karagümrük - Emre Mor - 34.2 km/saat



2- Fenerbahçe - Osayi-Samuel - 34,02 km/saat



3- Başakşehir - Tolga Ciğerci - 33,98 km/saat



4- Kasımpaşa - Hadrgjonaj - 33,98 km/saat



5- Trabzonspor - Dorukhan Toköz - 33,73 km/saat



6- Beşiktaş - Rıdvan Yılmaz - 33,7 km/saat



7- Hatayspor - Simon Falette - 33,7 km/saat



8- Kayserispor - Carlos Cardoso Mane - 33,66 km/saat



9- Başakşehir - Ndayishimiye - 33,66 km/saat



10- Beşiktaş - Güven Yalçın - 33,62 km/saat