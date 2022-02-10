Süper Ligin en hızlıları Emre Mor ve Osayi Samuel!

Comparisonator verilerine göre, Fatih Karagümrükten Emre Mor ve Fenerbahçeden Osayi-Samuel saatte 34 kmnin üstüne çıkan oyuncular oldu. Süper Lig’in 24. haftasında "her pozisyonda en fazla mesafe kateden oyuncular" tablosu şu şekilde:
Süper Lig’de 24. haftada en yüksek hıza ulaşan ilk 10 futbolcu
1- Fatih Karagümrük - Emre Mor - 34.2 km/saat
2- Fenerbahçe - Osayi-Samuel - 34,02 km/saat
3- Başakşehir - Tolga Ciğerci - 33,98 km/saat
4- Kasımpaşa - Hadrgjonaj - 33,98 km/saat
5- Trabzonspor - Dorukhan Toköz - 33,73 km/saat
6- Beşiktaş - Rıdvan Yılmaz - 33,7 km/saat
7- Hatayspor - Simon Falette - 33,7 km/saat
8- Kayserispor - Carlos Cardoso Mane - 33,66 km/saat
9- Başakşehir - Ndayishimiye - 33,66 km/saat
10- Beşiktaş - Güven Yalçın - 33,62 km/saat