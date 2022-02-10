Süper Ligin en hızlıları Emre Mor ve Osayi Samuel!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca, Hayırlı olsun diyerek duyurdu Zaman kaybını önleyecekBakan Koca, 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Zaman kaybını önleyecek#Uzaktan Sağlık Hizmeti
FIFAdan bir devrim daha Ofsayt tartışmaları tarihe karışacak...FIFA'dan bir devrim daha! Ofsayt tartışmaları tarihe karışacak...#Ofsayt
Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...#Albinolar
Bahçeliden Kılıçdaroğluna elektrik faturası tepkisiBahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'elektrik faturası' tepkisi#MHP
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
Yerli ve milli... Tüm araçları tespit edebiliyor İlk kez kullanıldıYerli ve milli... Tüm araçları tespit edebiliyor! İlk kez kullanıldı#Manisa
Herkesin başına gelebilir... Korkutan teknoloji Gizlilik ayarlarınızı gözden geçirinHerkesin başına gelebilir... Korkutan teknoloji! Gizlilik ayarlarınızı gözden geçirin#Deepfake
Kolombiyada mucize kurtuluşKolombiya'da mucize kurtuluş! #Kolombiya
Doktorlar yıllarca stres dedi... Gerçek herkesi şoke ettiDoktorlar yıllarca 'stres' dedi... Gerçek herkesi şoke etti!#Yumurtalık Kanseri
Senatörün gafı sosyal medyayı salladıSenatörün gafı sosyal medyayı salladı! #Marjorie Taylor Greene
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şanlı bir direniş örgütüdürKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şanlı bir direniş örgütüdür#KKTC
Kılıçdaroğlunun elektrik faturası açıklaması... AK Partili Dağ: CHP lideri hep bir provokasyon peşindeKılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklaması... AK Partili Dağ: CHP lideri hep bir provokasyon peşinde#Hamza Dağ
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov duyurdu: Ülkeyi terk edinRusya Dışişleri Bakanı Lavrov duyurdu: Ülkeyi terk edin!#Rusya
“Yaşasın adalet” Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...“Yaşasın adalet” Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...#Erol Köse
Şimdi dünyanın en güçlü kadını: Elizabeth acı haberi alınca tuvalete gidip uzun uzun ağlamışŞimdi dünyanın en güçlü kadını: Elizabeth acı haberi alınca tuvalete gidip uzun uzun ağlamış#Kraliçe 2. Elizabeth
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Süper Ligin en hızlıları Emre Mor ve Osayi Samuel!

#Emre Mor#Osayi Samuel#Karagümrük
Süper Ligin en hızlıları Emre Mor ve Osayi Samuel

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun 24. haftasında en yüksek hıza ulaşan ilk 10 futbolcu belirlendi.

Haberin Devamı

Comparisonator verilerine göre, Fatih Karagümrükten Emre Mor ve Fenerbahçeden Osayi-Samuel saatte 34 kmnin üstüne çıkan oyuncular oldu. Süper Lig’in 24. haftasında "her pozisyonda en fazla mesafe kateden oyuncular" tablosu şu şekilde:

Gözden Kaçmasın

Süper Lig’in en çalışkanı Aleksic Emre Akbaba...Süper Lig’in en çalışkanı Aleksic! Emre Akbaba...Haberi görüntüle

Süper Lig’de 24. haftada en yüksek hıza ulaşan ilk 10 futbolcu

1- Fatih Karagümrük - Emre Mor - 34.2 km/saat

2- Fenerbahçe - Osayi-Samuel - 34,02 km/saat

3- Başakşehir - Tolga Ciğerci - 33,98 km/saat

4- Kasımpaşa - Hadrgjonaj - 33,98 km/saat

5- Trabzonspor - Dorukhan Toköz - 33,73 km/saat

6- Beşiktaş - Rıdvan Yılmaz - 33,7 km/saat

7- Hatayspor - Simon Falette - 33,7 km/saat

8- Kayserispor - Carlos Cardoso Mane - 33,66 km/saat 

9- Başakşehir - Ndayishimiye  - 33,66 km/saat

10- Beşiktaş - Güven Yalçın - 33,62 km/saat

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emre Mor#Osayi Samuel#Karagümrük

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT