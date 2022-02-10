Süper Lig’in en çalışkanı Aleksic! Emre Akbaba...

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Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun 24’üncü haftasında en fazla mesafe kat eden oyuncular belli oldu.

Süper Lig’de 24’üncü haftada en çok mesafe kat eden ilk 10 oyuncu şöyle:



1 - Başakşehir - Aleksic - 13,24 km.



2 - Alanyaspor - Emre Akbaba - 12,93 km.



3 - Kasımpaşa - Hajradinovic - 12,68 km.



4 - Trabzonspor - Siopis - 12,57 km.



5 - Başakşehir - Tolga Ciğerci - 12,27 km.



6 - Galatasaray - Berkan Kutlu - 12,26 km.



7 - Fatih Karagümrük - Borini - 12,22 km.



8 - Fatih Karagümrük - Abdoulaye Toure - 12,12 km.



9 - Rizespor - Boldrin - 12,06 km.



10 - Kasımpaşa - Doğucan Haspolat - 12 km.