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Süper Lig’in en çalışkanı Aleksic! Emre Akbaba...

#Başakşehir#Aleksic#Emre Akbaba
Süper Lig’in en çalışkanı Aleksic Emre Akbaba...

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun 24’üncü haftasında en fazla mesafe kat eden oyuncular belirlendi. Comparisonator verilerine göre Başakşehir'den Aleksic 13.24 km. ile en fazla koşan isim oldu.

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Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun 24’üncü haftasında en fazla mesafe kat eden oyuncular belli oldu.

Süper Lig’de 24’üncü haftada en çok mesafe kat eden ilk 10 oyuncu şöyle:

1 - Başakşehir - Aleksic - 13,24 km.

2 - Alanyaspor - Emre Akbaba - 12,93 km.

3 - Kasımpaşa - Hajradinovic - 12,68 km.

4 - Trabzonspor - Siopis - 12,57 km.

5 - Başakşehir - Tolga Ciğerci - 12,27 km.

6 - Galatasaray - Berkan Kutlu - 12,26 km.

7 - Fatih Karagümrük - Borini - 12,22 km.

8 - Fatih Karagümrük - Abdoulaye Toure - 12,12 km.

9 - Rizespor - Boldrin - 12,06 km.

10 - Kasımpaşa - Doğucan Haspolat - 12 km.

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#Başakşehir#Aleksic#Emre Akbaba

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