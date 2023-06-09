SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR 2023 | Süper Lig'e hangi takımlar çıktı, lige yükselen takımlar belli oldu mu?

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Süper Lig'e hangi takımların yükseldiği Pendikspor ile Bodrumspor maçı sonrası netleşti. Spor Toto 1. Lig’de, Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor’un ardından Süper Lig’e yükselecek üçüncü takım belli oldu. Heyecan dolu maçta Pendikspor, Bodrumspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu. İşte, Süper Lig'e çıkan takımlar hakkında bilgiler.

SÜPER LİG'E HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

Süper Lig'de mücadele edecek 3 takım heyecan dolu karşılaşmaların sonunda belli oldu. Lige çıkan takımlar şöyle;

-Spor Toto 1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselen 3'üncü takım Pendikspor oldu. Akhisar Spor Toto Stadı'nda oynanan Play-Off finalinde Bodrumspor'u 2-1 yenen Pendikspor mutlu sona ulaştı ve tarihinde ilk kez adını Süper Lig'e yazdırdı.

-Spor Toto 1’inci Lig’de şampiyonluğunu 4 hafta erken ilan eden Yılport Samsunspor’un ardından ligi 2'nci sırada tamamlayan Çaykur Rizespor da 1 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig’e yükseldi.

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-Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde Pendikspor ile Bodrumspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanan Pendikspor, Süper Lig'e yükseldi.

Böylece Süper Lig'e çıkan takımlar Samsunspor, Rizespor ve Pendikspor oldu.