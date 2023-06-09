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SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR 2023 | Süper Lig'e hangi takımlar çıktı, lige yükselen takımlar belli oldu mu?

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#Süper Lig#Maç#Pendikspor
SÜPER LİGE YÜKSELEN TAKIMLAR 2023 | Süper Lige hangi takımlar çıktı, lige yükselen takımlar belli oldu mu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 00:06

Süper Lig'e çıkan takımlar, 8 Haziran tarihinde gerçekleşen karşılaşmalar ile belli oldu. Normal sezonu 3. bitirerek doğrudan finale kalan Pendikspor, play-off’ta Göztepe ve Eyüpspor’u eleyen Bodrumspor ile mücadele etti. Heyecan dolu maçta Bodrumspor ile Pendikspor, Süper Lig’e yükselmek için elinden geleni yaptı. Maçın sonunda Süper Lig bileti alan son takım netleşti. Peki, Süper Lig'e yükselen takımlar hangileri? Süper Lig'e hangi takımlar çıktı? İşte, 2023 Süper Lig'e çıkan takımlar ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

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Süper Lig'e hangi takımların yükseldiği Pendikspor ile Bodrumspor maçı sonrası netleşti. Spor Toto 1. Lig’de, Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor’un ardından Süper Lig’e yükselecek üçüncü takım belli oldu. Heyecan dolu maçta Pendikspor, Bodrumspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu. İşte, Süper Lig'e çıkan takımlar hakkında bilgiler.

SÜPER LİG'E HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

Süper Lig'de mücadele edecek 3 takım heyecan dolu karşılaşmaların sonunda belli oldu. Lige çıkan takımlar şöyle;

-Spor Toto 1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselen 3'üncü takım Pendikspor oldu. Akhisar Spor Toto Stadı'nda oynanan Play-Off finalinde Bodrumspor'u 2-1 yenen Pendikspor mutlu sona ulaştı ve tarihinde ilk kez adını Süper Lig'e yazdırdı.

-Spor Toto 1’inci Lig’de şampiyonluğunu 4 hafta erken ilan eden Yılport Samsunspor’un ardından ligi 2'nci sırada tamamlayan Çaykur Rizespor da 1 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig’e yükseldi.

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-Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde Pendikspor ile Bodrumspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanan Pendikspor, Süper Lig'e yükseldi.

Böylece Süper Lig'e çıkan takımlar Samsunspor, Rizespor ve Pendikspor oldu.

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#Süper Lig#Maç#Pendikspor

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