Süper Lig'e yükselen Göztepe'de imzalar başladı!

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Yeni sezonda iskelet kadroyu koruyup, kaliteli takviyeler yapmayı planlayan Göztepe peş peşe oyuncularla anlaşma sağladı.

Dış transferde Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEL Limassol’dan Brezilyalı sol bek Djalma Silva’yla prensip anlaşmasına varan Göz-Göz, mevcut kadrosundan ise yine sol bek kaptan İsmail Köybaşı ve orta saha Nijeryalı Antony Dennis’le resmen anlaştı.

Göztepe kaptanı İsmail 1 yıl, orta saha Dennis ise 3 yıllık mukaveleye imza attı. Silva’nın da en kısa sürede İzmir’e gelip sağlık kontrollerinin ardından resmen Göztepeli olacağı kaydedildi.

İç transferde birçok oyuncusuyla görüşmelerini sürdüren yönetimin kaleci Mateusz Lis başta olmak üzere as futbolcularıyla yola devam edeceği kaydedildi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov ise kalacaklar listesini geçen hafta Sportif Direktör Ivan Mance’ye iletmişti