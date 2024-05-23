×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig'e yükselen Göztepe'de imzalar başladı!

Güncelleme Tarihi:

#Göztepe#Süper Lig#TRANSFER
Süper Lige yükselen Göztepede imzalar başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 12:59

Gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek Göztepe iç ve dış transferde icraatlara başladı.

Haberin Devamı

Yeni sezonda iskelet kadroyu koruyup, kaliteli takviyeler yapmayı planlayan Göztepe peş peşe oyuncularla anlaşma sağladı.

Gözden KaçmasınGalatasarayın eski yıldızı Marianodan Spor Arenaya samimi itiraflar: Fenerbahçe beni istedi | Fatih Terim gerçek bir efsane | Icardiye asist yapmak onur olurduGalatasaray'ın eski yıldızı Mariano'dan Spor Arena'ya samimi itiraflar: 'Fenerbahçe beni istedi!' | 'Fatih Terim gerçek bir efsane' | 'Icardi'ye asist yapmak onur olurdu'Haberi Görüntüle

Dış transferde Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEL Limassol’dan Brezilyalı sol bek Djalma Silva’yla prensip anlaşmasına varan Göz-Göz, mevcut kadrosundan ise yine sol bek kaptan İsmail Köybaşı ve orta saha Nijeryalı Antony Dennis’le resmen anlaştı.

Göztepe kaptanı İsmail 1 yıl, orta saha Dennis ise 3 yıllık mukaveleye imza attı. Silva’nın da en kısa sürede İzmir’e gelip sağlık kontrollerinin ardından resmen Göztepeli olacağı kaydedildi.

İç transferde birçok oyuncusuyla görüşmelerini sürdüren yönetimin kaleci Mateusz Lis başta olmak üzere as futbolcularıyla yola devam edeceği kaydedildi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov ise kalacaklar listesini geçen hafta Sportif Direktör Ivan Mance’ye iletmişti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göztepe#Süper Lig#TRANSFER

BAKMADAN GEÇME!