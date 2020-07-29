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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 10:08,Son Güncelleme:

Süper Lig'e yükselecek son takım yarın belli olacak! Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük...

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Süper Lig'e yükselecek son takım yarın belli olacak! Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük...
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Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, yarın başkentte karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakemliği ise Mert Güzenge üstlenecek.

Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un doğrudan Süper Lig'e yükseldiği TFF 1. Lig'in play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkan 3. ekip olmak için mücadele edecek.

 

Süper Lige yükselecek son takım yarın belli olacak Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük...

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