Süper Lig’e, süper kampanya! Misli.com’dan herkese 5 TL...

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Ligler geri döndü!

Tüm dünyada normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte futbol ateşi de yeniden yandı.

Bu haftayla birlikte Süper Lig’in yanı sıra İspanya La Liga, İtalya Kupası, Yunanistan, Portekiz, İsveç ve Romanya Ligleri de Misli.com bültenine eklendi.

Canlı maç bülteni Covid-19 öncesindeki yoğunluğuna tekrar kavuştu.

Misli.com'a tıklayarak hem 5 TL hediyenizi alabilirsiniz, hem de maçları canlı izleyerek canlı iddaa oynayabilirsiniz.

Fenerbahçe'de altyapı koordinatörlüğü görevine getirilen Tahir Karapınar, Kayserispor maçının ardından Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'den övgüyle bahsetti...

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!