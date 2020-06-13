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Haber Giriş: 13.06.2020 - 12:21,Son Güncelleme:

Süper Lig’e, süper kampanya! Misli.com’dan herkese 5 TL...

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Süper Lig’e, süper kampanya! Misli.com’dan herkese 5 TL...
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COVID-19 nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başlamasıyla birlikte iddaa dünyası da hareketlendi. Türkiye’nin yasal iddaa sitesi Misli.com, Süper Lig’in yeniden başlaması şerefine herkese 5 TL hediye ediyor.

Süper Lig’e, süper kampanya! Misli.com’dan herkese 5 TL...

Bu dev kampanyadan hem eski hem de yeni üyeler faydalanabiliyor. 5 TL kampanyasını değerlendirmek için hemen Misli.com‘a tıklayıp kampanya bilgilendirme sayfasını inceleyebilirsiniz.

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Ligler geri döndü!

Tüm dünyada normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte futbol ateşi de yeniden yandı.

Bu haftayla birlikte Süper Lig’in yanı sıra İspanya La Liga, İtalya Kupası, Yunanistan, Portekiz, İsveç ve Romanya Ligleri de Misli.com bültenine eklendi.

Canlı maç bülteni Covid-19 öncesindeki yoğunluğuna tekrar kavuştu.

Misli.com'a tıklayarak hem 5 TL hediyenizi alabilirsiniz, hem de maçları canlı izleyerek canlı iddaa oynayabilirsiniz.

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Süper Lig’e, süper kampanya Misli.com’dan herkese 5 TL...

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

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