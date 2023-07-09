Süper Lig'den İspanya'ya 136 milyon euroluk ihracat!

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Gerek Türkiye’de yetişen gerekse başka liglerden gelip Süper Lig’de ter döktükten sonra İspanya’ya 1 milyon Euro’nun üzerinde bonservis bedeliyle transfer olan futbolcu sayısı 16’yı buldu.

KAPIYI GEREMI AÇTI

Süper Lig’den İspanya’ya transfer yolunu açan ilk futbolcu, 1999-2000 sezonun başında Gençlerbirliği’nden Real Madrid’e giden Geremi Njitap oldu.

Süper Lig’den İspanya’nın yolunu tutan 16 futbolcunun kulüplerine kazandırdığı toplam bonservis bedeli 136 milyon Euro’yu bulurken, son olarak Arda Güler’i ihraç eden Fenerbahçe listenin ilk 6 sırasına 4 futbolcu ile girdi.

FENERBAHÇE 74 MİLYON EURO KAZANDI! GALATASARAY...

Sarı lacivertliler Arda Güler (Real Madrid), Elvir Balic (Real Madrid), Simon Kjaer (Sevilla), Nani (Valencia) ve Elvir Bolic’in (Valle cano) transferinden kasasına 74 milyon Euro koyarken, 4 futbolcusunu La Liga’ya gönderen Galatasaray’ın Arda Turan (Atletico Madrid), Marcao (Sevilla), Mehmet Topal (Valencia) ve Fatih Akyel’den (Mallorca) elde ettiği bonservis geliri de 33 milyon Euro’yu buldu.

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TRABZON'A 7.1 MİLYON EURO, BEŞİKTAŞ'A 5 MİLYON EURO

2 futbolcu yollayan Trabzonspor, Okay Yokuşlu (Celta Vigo) ve Ersen Martin’den (Huelva) 7 milyon 100 bin Euro, Beşiktaş ise Real Sociedad’a transfer olan Nihat Kahveci’den 5 milyon Euro bonservis parası kazandı.

CENK GÖNEN'E 200 BİN EURO

İspanya’ya bedelsiz ya da düşük rakamlarla giden isimler de oldu. Fenerbahçe’den Tayfun Korkut Real Sociedad’a, Rüştü Reçber Barcelona’ya, Mehmet Aurelio Real Betis’e, Emre Belözoğlu da Atletico Madrid’e bonser vissiz gitti.

Emre Çolak’ı bedelsiz olarak Deportivo’ya yollayan Galatasaray, Malaga’ya transfer olan Cenk Gönen için 200 bin Euro, Real Sociedad’a kiralanan Necati Ateş için de 150 bin Euro aldı.

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BEDELSİZLERDE DE FENERBAHÇE ÖNDE

Beşiktaşlı İbrahim Kaş da Getafe’ye bedelsiz gitti. Bu oyuncular da dikkate alındığında Fenerbahçe, İspanya’ya toplam 9 futbolcuyu göndererek yine zirvede yer alan kulüp oldu. Yine toplamda Galatasaray 5, Beşiktaş da 2 futbolcusunu La Liga’ya olarak gönderdi.

EN ÇOK PARAYI REAL MADRID ÖDEDİ: 56 MİLYON EURO

Süper Lig’e en fazla bonservis bedeli ödeyen İspanyol kulübü Real Madrid. Real, Türkiye’den aldığı 3 futbolcu için 56 milyon Euro öderken, Sevilla 2 oyuncuya 24.5 milyon Euro, Valencia 2 futbolcuya 14 milyon Euro, Atletico Madrid ise tek oyuncuya 13 milyon Euro bonservis parası verdi.

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LA LIGA'YA GİDEN İKİ YILDIZIN YOLU BURSA'DAN GEÇTİ

Şu anda TFF 2. Lig’de mücadele eden ancak 2009-10 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan Bursaspor, 2015’te Cedric Bakambu’yu 7.5 milyon Euro’ya Villareal’e gönderdi.

Daha önceki yıllarda, yeşil beyazlı takımın formasını giyen bir futbolcu daha İspanya yolunu tutmuştu. 1995-96 sezonunda Sarajevo’dan Bursaspor’a transfer olan Elvir Balic, 1998’de 9.5 milyon Euro’ya geldiği Fenerbahçe’de bir yıl kaldıktan sonra 1999’da 21 milyon Euro karşılığında Real Madrid’e gitti.