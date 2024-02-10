Süper Lig'de transfer raporu! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ne yaptı?

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Türkiye’de 11 Ocak'ta başlayan ve 29 gün süren 2023-2024 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi gece yarısı itibarıyla tamamlandı. Süper Lig kulüpleri de yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendirdi. 29 günlük ara transfer döneminde Süper Lig'de mücadele eden 20 kulüpten 19'u kadrosuna en az bir oyuncu dahil ederken, toplam 87 futbolcu ile sözleşme imzalandı.



En fazla transferi 9 oyuncuyla Adana Demirspor yaptı



Ara transfer dönemini en hareketli geçiren takım, 9 oyuncuyla sözleşme imzalayan Adana Demirspor oldu. Mavi-lacivertli ekibi, 8’er transfer yapan Konyaspor ile Sivasspor takip etti. En az transfere birer oyuncuyla İstanbulspor ile Trabzonspor imza atarken, kadrosuna yeni futbolcu katamayan tek takım transfer yasağı bulunan Antalyaspor oldu.



Fenerbahçe ve Beşiktaş 4’er transfer yaptı



Dört büyük takım arasında en çok transferi 4’er futbolcuyla Fenerbahçe ve Beşiktaş yaptı. Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, kadrosunu Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü, Rade Krunic ve eski futbolcusu Serdar Dursun’la güçlendirdi. Transferin son gününü hareketli geçiren siyah-beyazlılar ise ara transfer döneminde Ernest Muçi, Jonas Svensson, Joe Worrall ve Al-Musrati’yi renklerine bağladı.



Galatasaray 3 yeni ismi kadrosuna kattı



Kış transfer döneminde Sacha Boey’i 30 milyon Euro’luk rekor bedelle Alman ekibi Bayern Münih’e gönderen Galatasaray, 3 futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, sağ bek Serge Aurier, forvet Carlos Vinicius ve sol bek Derrick Köhn ile sözleşme imzaladı. Sezon başında İtalyan ekibi Genoa’ya kiralanan Berkan Kutlu da ara transfer döneminde takıma döndü.



Trabzonspor, ara transfer dönemini sessiz geçirdi



Dört büyükler arasında en az transferi ise Trabzonspor yaptı. Abdulkadir Ömür ve Anastasios Bakasetas gibi önemli futbolcularla yollarını ayıran bordo-mavililer, son olarak Borussia Dortmund forması giyen 32 yaşındaki Belçikalı sağ bek oyuncusu Thomas Meunier ile mukavele imzaladı.

Ara transfer döneminde Süper Lig takımlarının yaptıkları transferler ve ayrılan futbolcular şöyle:



Fenerbahçe



Gelenler: Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü (Kiralık), Rade Krunic (Kiralık), Serdar Dursun (Kiralık)

Gidenler: Samet Akaydin (Kiralık), Umut Nayir (Kiralık), Bartuğ Elmaz (Kiralık), Miguel Crespo (Kiralık), Emre Mor (Kiralık), Lincoln Henrique (Kiralık), Tiago Çukur (Kiralık), Barış Sungur



Beşiktaş

Gelenler: Ernest Muçi, Jonas Svensson, Joe Worrall (Kiralık), Al-Musrati (Kiralık)

Gidenler: Eric Bailly, Jean Onana (Kiralık), Emrecan Bulut (Kiralık), Valentin Rosier (Kiralık), Kerem Atakan Kesgin (Kiralık), Ahmet Gülay (Kiralık)



Galatasaray

Gelenler: Serge Aurier, Carlos Vinicius, Derrick Köhn, Berkan Kutlu (Kiralıktan döndü)

Gidenler: Sacha Boey, Cedric Bakambu, Angelino, Kazımcan Karataş (Kiralık), Halil Dervişoğlu (Kiralık), Christian Luyindama, Baran Aksaka (Kiralık), Atakan Ordu (Kiralık)



Trabzonspor

Gelenler: Thomas Meunier

Gidenler: Abdulkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Jens Stryger Larsen, Dimitrios Kourbelis (Kiralık), Tonio Teklic (Kiralık), Süleyman Cebeci (Kiralık)



Başakşehir

Gelenler: Josef de Souza, Olivier Kemen, Davidson, Hamza Ljukovac

Gidenler: Alya Toure, Edgar Ie, Emmanuel Dennis, Cemali Sertel (Kiralık), Bedirhan Özyurt (Kiralık), Muhammet Arslantaş (Kiralık), Eden Karzev (Kiralık), Efecan Barlık (Kiralık)



Adana Demirspor

Gelenler: Jose Rodriguez, Stiven Mendoza, Breyton Fougeu, Abat Aymbetov, Milad Mohammadi, Motez Nourani, Nabil Alioui, Maestro, Youcef Atal, Jovan Manev (Kiralıktan döndü)

Gidenler: M'Baye Niang, David Akintola, Younes Belhanda, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Jonas Svensson, Badou Ndiaye, Aksel Aktaş (Kiralık), Bünyamin Balat, Ertaç Özbir, Hamza Jaganjac (Kiralık), Arber Zeneli, Hijran Boyacı, Abdurrahim Dursun



Fatih Karagümrük

Gelenler: Salvatore Sirigu, Dimitrios Kourbelis (Kiralık), Tonio Teklic (Kiralık), Emre Mor (Kiralık), Koray Günter (Kiralık), Andrea Bertolacci (Kiralık), Marcos Vinicius Amaral Alves (Kiralık)

Gidenler: Ibrahim Dresevic, Otabek Shukurov, Cem Kablan, Stefano Sturaro, Samed Onur, Matias Dituro, Serdar Dursun