MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Trabzonspor...
GeriFutbol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Trabzonspor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 18.03.2020 - 12:19,Son Güncelleme:/

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Trabzonspor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Trabzonspor...
Abone Olgoogle-news

Corona virüs gölgesinde karşılaşmalar seyircisiz oynanırken, Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Başakşehir ile 1-1 berabere kalıp ufak bir avantaj elde eden Trabzonspor favori! İşte detaylar...

Süper Lig'de son 8 haftaya girerken, zirvede işler oldukça karıştı! Başakşehir ile 1-1 berabere kalıp ufak bir avantaj elde eden Trabzonspor bir adım öne çıkarken, 8 galibiyetlik seri sonrası 4 puan kaybeden Galatasaray hemen arkasında...

TRABZONSPOR'A 2,65 - GALATASARAY'A 2,90!

18-19 Nisan hafta sonunda oynanacak olan "Galatasaray - Trabzonspor" maçı, büyük ölçüde şampiyonu belirleyecek gibi gözükürken, büyük takımlardan sadece Fenerbahçe ile maçı kalan Sivasspor da sürpriz oranıyla takibe devam ediyor.

İşte 26. hafta sonunda Misli.com'da şampiyonluk oranları...

* Trabzonspor - 2,65

* Galatasaray - 2,90

* Başakşehir - 2,90

* Sivasspor - 13,00

Süper Ligde şampiyonluk oranları güncellendi Favori Trabzonspor...

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE GÖZDEN DÜŞTÜ!

Son 7 haftada galibiyeti olmayan Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna verilen iddaa oranı 150,00'ye kadar çıkarken; Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray gibi önemli maçları galibiyetsiz geçen Beşiktaş'ın şampiyonluğuna verilen iddaa oranı ise 35,00 olarak açıklandı!

Hemen buradan Misli.com'a üye ol, TEK MAÇ fırsatıyla "şampiyonluk" oyununa iddaa oyna!

Süper Ligde şampiyonluk oranları güncellendi Favori Trabzonspor...

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle