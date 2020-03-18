Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Trabzonspor...

Süper Lig'de son 8 haftaya girerken, zirvede işler oldukça karıştı! Başakşehir ile 1-1 berabere kalıp ufak bir avantaj elde eden Trabzonspor bir adım öne çıkarken, 8 galibiyetlik seri sonrası 4 puan kaybeden Galatasaray hemen arkasında...

TRABZONSPOR'A 2,65 - GALATASARAY'A 2,90!

18-19 Nisan hafta sonunda oynanacak olan "Galatasaray - Trabzonspor" maçı, büyük ölçüde şampiyonu belirleyecek gibi gözükürken, büyük takımlardan sadece Fenerbahçe ile maçı kalan Sivasspor da sürpriz oranıyla takibe devam ediyor.

İşte 26. hafta sonunda Misli.com'da şampiyonluk oranları...

* Trabzonspor - 2,65

* Galatasaray - 2,90

* Başakşehir - 2,90

* Sivasspor - 13,00

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE GÖZDEN DÜŞTÜ!

Son 7 haftada galibiyeti olmayan Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna verilen iddaa oranı 150,00'ye kadar çıkarken; Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray gibi önemli maçları galibiyetsiz geçen Beşiktaş'ın şampiyonluğuna verilen iddaa oranı ise 35,00 olarak açıklandı!

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