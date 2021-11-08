Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig güncel puan durumu

Deplasmanda şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de kazanamadığı haftada puanını 30'a yükseltti ve namağlup liderliğini sürdürdü. Ligin 12. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar ise şöyle:
Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-0
Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 2-0
Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor: 0-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 1-3
Fraport TAV Antalyaspor-Altay: 1-0
Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2
Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 0-2
VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: 1-1
Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 1-0
Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor: 2-2
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU