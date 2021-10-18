Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte güncel puan durumu

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı İttifak Holding Konyaspor'u Mustafa Muhammed'in 4. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 yendi. Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. Gaziantep, konuk ettiği Altay'ı 4-1 yendi. İşte, haftanın sonuçları ve güncel puan durumu...
HAFTANIN SONUÇLARI
Trabzonspor 3 : 1 Fenerbahçe
Altay 0 : 1 Karagümrük
Galatasaray 1 : 0 Konyaspor
Kasımpaşa 1 : 2 Göztepe
Adana Demir 0 : 2 Yeni Malatya
Sivasspor 2 : 2 Antalyaspor
Giresunspor 2 : 0 Ç. Rizespor
Başakşehir 3 : 2 Beşiktaş
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