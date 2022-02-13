Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte alınan sonuçlar ve 25. hafta güncel puan tablosu

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'de sahasında ikinci sıradaki İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen lider Trabzonspor, bir maç eksiği bulunan rakibiyle arasında puan farkını 12'ye çıkardı. İşte, alınan sonuçlar ve 25. hafta güncel puan tablosu...

ŞU ANA KADAR ALINAN SONUÇLAR

Altay-Çaykur Rizespor: 0-0

Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: 2-0

GZT Giresunspor-Fenerbahçe: 1-2

Galatasaray-Yukatel Kayserispor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-1

Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 2-2

Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor:2-1

GÜNCEL PUAN DURUMU



