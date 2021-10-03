Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 8. hafta puan durumu

Ligde 8. hafta maçları tamamlanırken, Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Süper Lig'de 8. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: 1-2
VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: 3-1
İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: 1-2
Göztepe-GZT Giresunspor: 0-1
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-2
Fenerbahçe-Kasımpaşa: 2-1
Gaziantep-Altay: 4-1
Çaykur Rizespor-Galatasaray: 2-3
GÜNCEL PUAN DURUMU
Süper Lig'de 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: