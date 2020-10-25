Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 6. hafta puan durumu ve alınan sonuçlar
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, üst üst 3. galibiyetini aldı. Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Bu sonuçların ardından güncel puan durumu merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Süper Lig'de 6. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden kritik maçların olduğu haftada, maçların oynanmasının ardından puan durumu da netlik kazanmaya başladı. İşte, güncel Süper Lig puan durumu...
SÜPER LİG ALINAN SONUÇLAR
Şu ana kadar oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle;
Kasımpaşa 0-0 Göztepe
Gaziantep FK 1-0 Konyaspor
BB Erzurumspor 1-2 Galatasaray
Başakşehir 5-1 Antalyaspor
Y.Malatyaspor 2-1 Gençlerbirliği
Alanyaspor 2-0 F. Karagümrük
Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor
GÜNCEL PUAN DURUMU
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