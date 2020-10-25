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Spor Arena
Haber Giriş: 25.10.2020 - 22:09 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 6. hafta puan durumu ve alınan sonuçlar

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Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 6. hafta puan durumu ve alınan sonuçlar
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Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, üst üst 3. galibiyetini aldı. Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Bu sonuçların ardından güncel puan durumu merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden kritik maçların olduğu haftada, maçların oynanmasının ardından puan durumu da netlik kazanmaya başladı. İşte, güncel Süper Lig puan durumu...

SÜPER LİG ALINAN SONUÇLAR

Şu ana kadar oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle;

Kasımpaşa 0-0 Göztepe

Gaziantep FK 1-0 Konyaspor

BB Erzurumspor 1-2 Galatasaray

Başakşehir 5-1 Antalyaspor

Y.Malatyaspor 2-1 Gençlerbirliği

Alanyaspor 2-0 F. Karagümrük

Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor

GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Ligde puan durumu nasıl şekillendi İşte 6. hafta puan durumu ve alınan sonuçlar

 

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