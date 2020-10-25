Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 6. hafta puan durumu ve alınan sonuçlar

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden kritik maçların olduğu haftada, maçların oynanmasının ardından puan durumu da netlik kazanmaya başladı. İşte, güncel Süper Lig puan durumu...

SÜPER LİG ALINAN SONUÇLAR

Şu ana kadar oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle;

Kasımpaşa 0-0 Göztepe

Gaziantep FK 1-0 Konyaspor

BB Erzurumspor 1-2 Galatasaray

Başakşehir 5-1 Antalyaspor

Y.Malatyaspor 2-1 Gençlerbirliği

Alanyaspor 2-0 F. Karagümrük

Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor

GÜNCEL PUAN DURUMU



