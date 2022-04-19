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HaftanÄ±n kapanÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Galatasaray, Ã–znur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 maÄŸlup etti. Trabzonspor, 73 puanla liderliÄŸine devam ediyor. GÃ¶ztepe'yi 2-0 yenen eden FenerbahÃ§e, ikinci sÄ±radaki yerini korurken, Gaziantep FK'yi 4-1 yenen Ä°ttifak Holding Konyaspor ise Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada kendine yer buluyor. Ä°ÅŸte, bu hafta alÄ±nan sonuÃ§lar ve gÃ¼ncel puan durumu...

ALINAN SONUÃ‡LAR

Yukatel Kayserispor-Ã‡aykur Rizespor: 1-1

Trabzonspor-VavaCars Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k: 1-1

AtakaÅŸ Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-3

Altay-Medipol BaÅŸakÅŸehir: 1-1

FenerbahÃ§e-GÃ¶ztepe: 2-0

Ä°ttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: 4-1

KasÄ±mpaÅŸa-Adana Demirspor: 4-0

GZT Giresunspor-BeÅŸiktaÅŸ: 0-0

Galatasaray-Ã–znur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0

GÃœNCEL PUAN DURUMU

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