Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte 30. haftanın ardından görünüm

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30’uncu haftasında ev sahibi ekiplerin dominasyonu dikkat çekti. Geride kalan haftada ev sahibi takımlar, 7 galibiyet alırken 1 karşılaşma da berabere sonuçlandı. 30’uncu haftada deplasmanda kazanmayı başaran takımlar ise Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor oldu. İşte, Süper Lig'de güncel puan durumu...

Süper Lig'de 30. haftada oynanan 10 maçta toplam 32 gol atıldı. 7 ev sahibi, 2 deplasman takımının sahadan galibiyetle ayrıldığı haftada tek beraberlik yaşandı. Ligde kalma mücadelesi veren takımlardan 19. sıradaki Çaykur Rizespor, Karadeniz derbisinde lider Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek 7 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Haftanın maçında ise 55 puanla ikinci sırada olan Konyaspor, Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler yenik duruma düştüğü maçı 2-1 kazanarak ikincilik yolunda önemli adım atarken, lider Trabzonspor ise 15 puanlık farkı korudu.

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Fenerbahçe 53 puana ulaşırken, son 6 haftada 16 puan topladı. Geçtiğimiz hafta sahasında farklı kaybeden Alanyaspor, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek puanını 49'a yükseltirken, Adana Demirspor ise Başakşehir'i 2-1 yendi. Güney temsilcisi 48 puana ulaşarak sıralamada rakibini de geçmiş oldu. Hatayspor, Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve haftayı 7. sırada kapatırken, siyah-beyazlılar ise bir basamak altında 46 puanda yer alıyor.

GÜNCEL PUAN DURUMU